Брошенная женихом поп-звезда нашла утешение в объятиях красавца-танцора

02.12.2016 07:12

Знаменитая поп-дива Мэрайя Кэри, которая недавно рассталась со своим богатым женихом Джеймсом Пэкером, не страдает от одиночества. Звезда закрутила роман с танцором Брайаном Танакой.

Об этом сообщает Lady.ONLINE.UA со ссылкой на People.

Информация о романе в СМИ появилась после появления некоторых фотографий в Instagram и сведений, которые удалось раздобыть представителям СМИ.

Как оказалось, Брайан и Мэрайя вместе провели День благодарения на Гавайях. Правда, с ними были еще и друзья.

СМИ пишут, что роману между Кэри и Танакой уже несколько месяцев. Говорят, Джеймс Пэкер разорвал помолвку именно из-за этого красавца.



Кстати, Танака примет участие в реалити-шоу певицы под названием "Мир Мэрайи", которое выйдет в эфир в начале декабря. Он уже давно публикует фото с Мэрайей — якобы дружеские и рабочие. Брайан даже гулял на вечеринке, где певица и ее бывший муж развлекали общих детей.

Как сообщал ONLINE.UA, Кэри и Пэкер недавно расторгли помолвку. Друзья бывшего жениха говорят, что инициатором был он, так как не хотел мириться с транжирством и публичностью невесты. Друзья Мэрайи уверяют, что это ей надоел жених-скандалист.

Источник: news.online.ua.

