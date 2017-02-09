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Архив - Светская жизнь

АННА СЕДОКОВА БЕРЕМЕННА ТРЕТЬИМ РЕБЁНКОМ

09.02.2017 17:48
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АННА СЕДОКОВА БЕРЕМЕННА ТРЕТЬИМ РЕБЁНКОМ

Певица Анна Седокова беременна. Только теперь это официальная информация. Певица лично сообщила радостную новость на своей странице в Instagram. Отметим, что это будет её третий ребёнок.

Певица не только сообщила, что она беременна. 34-летняя Анна Седокова ещё и опубликовала фото, где заметен её животик.
С каждой прожитой секундой в жизни ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное — свою семью. Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое #счастье, о котором даже страшно прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в третий раз, и я благодарю Бога за это чудо
написала Анна Седокова.
К слову, Седокова не так давно показала обручальное кольцо, поэтому ко всему этому поклонники ждут её свадьбу. Много же изменений у Анны Седоковой в 2017-м году, и это только начало!
Отметим, что Седокова воспитывает двоих дочерей: 12-летнюю Алину и 4-летнюю Монику.
Источник: showbiz.siteua.org с ссылкой  http://glamurchik.tochka.net


Теги: Донбасс, беременность, певица
 
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