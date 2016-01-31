Астрологический прогноз с 30 января по 5 февраля

31.01.2016 08:10

ОВЕН

Прекрасный период для новых инициатив наступит после понедельника. Желательно к этому времени решить все бытовые проблемы и дать себе свободу от рутинных дел и обязанностей.

ТЕЛЕЦ

Благодаря своей организованности и активности вы многого сможете добиться на этой неделе. Не тратьте свои силы на выяснение причин и обстоятельств, если вдруг что-то не срабатывает согласно вашему сценарию.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе не стоит каким-либо образом оказывать давление на окружающих, иначе разлад в отношениях может обостриться и сильно затормозить реализацию намеченных планов.

РАК

Вы сможете многое успеть, но решение материальных вопросов, особенно требующих информированности, лучше запланировать на вторую половину недели, после выходных.

ЛЕВ

И люди, и ситуации, с которыми вы столкнётесь, будут подвергать испытанию вашу решимость и отвлекать от конкретных задач. Постарайтесь сохранить со всеми мир в отношениях.

ДЕВА

Появится экстренная необходимость решить множество мелких вопросов. Обязательно уделите внимание своему здоровью.

ВЕСЫ

В решении материальных вопросов нужно быть очень внимательными, велика вероятность столкнуться с путаницей, увлечься нереалистичными планами, быть неверно понятыми.

СКОРПИОН

Не бойтесь экспериментировать, проявлять инициативу, смело заявлять о себе. Действуйте уверенно, настойчиво, но тактично, тогда при любых обстоятельствах вы будете иметь преимущество и гораздо быстрее добьётесь желаемого.

СТРЕЛЕЦ

Прекрасное время для поездок, общения и контактов. Покупку дорогостоящих вещей лучше отложить.

КОЗЕРОГ

Для коммерческих дел и серьёзных мероприятий это время не подходит - слишком много преград может встретиться на пути. В остальном довольно благоприятная неделя.

ВОДОЛЕЙ

Если вы сосредоточитесь на своих неотложных делах и не будете ожидать немедленного успеха, судьба в конце концов найдёт вас. Главное - неуклонно двигаться вперёд.

РЫБЫ

Обстоятельства будут провоцировать вас на активные физические действия, поэтому позаботьтесь о своём качественном отдыхе, сохранении сил.