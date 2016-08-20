Астрологический прогноз с 20 по 26 августа

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ОВЕН
Наведите порядок в доме. Лучший способ решить наболевшие проблемы в семье - сообща обсудить их. Проводите больше времени с дорогими для вас людьми и по возможности уделите внимание здоровью.
ТЕЛЕЦ
Навестите родителей, бабушек и дедушек или хотя бы позвоните им. Будьте терпимы к мелким проступкам любимого человека.
БЛИЗНЕЦЫ
Родные помогут решить неожиданно возникшие материальные проблемы. В выходные позвольте себе расслабиться. Вам очень понадобится снять напряжение после насыщенной недели.
РАК
Возможно, вам предстоит поменять место работы. Хорошо всё обдумайте прежде, чем принимать решение. И обязательно посоветуйтесь со своей второй половиной.
ЛЕВ
Меняйтесь и будьте непредсказуемы. На этой неделе лучше взяться за ту работу, которую раньше откладывали. Всё получится. Главное - снова не оставлять ничего «на завтра».
ДЕВА
Пора начинать ремонт дома. Не бойтесь экспериментировать и следовать за модой. Но не обделяйте вниманием любимого человека, последствия могут быть трагичными.
ВЕСЫ
Не бойтесь сменить обстановку и отправиться в длительную поездку. Получите массу приятных впечатлений. Будут удачными покупки, сделанные в выходные.
СКОРПИОН
Следите за речью, чтобы ненароком не обидеть кого-либо из окружающих. Возросший в семейном кругу авторитет используйте в воспитательных целях. Больше обычного общайтесь с детьми.
СТРЕЛЕЦ
Фортуна благосклонна к искателям приключений. У вас будет прекрасная возможность сделать то, о чём давно мечтали.
КОЗЕРОГ
В понедельник без раскачки включайтесь в работу. От вас потребуется педантичность и информированность. В общении старайтесь аккуратно подбирать каждое слово.
ВОДОЛЕЙ
Окружите родных людей заботой. Если вы постараетесь, то это принесёт в вашу семью благополучие. А если вы до сих пор одиноки, именно на этой неделе у вас есть шанс найти свою Судьбу.
РЫБЫ
Ждите гостей! В выходные могут прийти родственники и знакомые, которые не позволят скучать. Поделитесь с ними своим опытом ведения домашнего хозяйства.
Теги: Донбасс, гороскоп, астрология, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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