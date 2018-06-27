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Невероятное богатство: какие знаки Зодиака будут купаться в деньгах этим летом
Лето денежных удач - именно таким будет этот сезон для шести знаков Зодиака. Каждому повезет по-своему, но существенно – это будут премии на работе, резкое повышение зарплаты, дорогие подарки - все это ждет Вас уже совсем скоро.
Водолеи
Если не будете лениться - уже к концу лета выйдете на такой уровень, о котором и не мечтали. Все будет Ваше - и хорошая должность, и зарплата с премиями, и люди - совсем другого финансового уровня. Если мечтаете о удачный брак, то лучше вариантов знакомства и не придумать.
Весы
Лето для вас - время удач в деньгах, которые могут прийти отовсюду. Конечно же, это работа, но не она станет главным источником дохода. Скорее всего, именно этим летом у Вас есть потрясающий шанс при поддержке друзей монетизировать какое-то свое хобби. А уж если у Вас давно есть идеи по этому поводу - то дерзайте! Лучше времени и не придумать. А еще Вы можете наконец-то позволить себе не работать на то, чтобы жить - все заботы о быте возьмет на себя Ваш любимый человек.
Рыбы
Деньги на вас не свалятся, но именно летом у Вас есть шанс подготовить почву для того, чтобы это произошло уже к концу года! Только упорный труд и попытка найти для себя лучшее место дадут Вам возможность отлично чувствовать себя в будущем. Звучит не очень оптимистично, однако, если Вы попробуете сейчас, то в будущем уже будете просто пожинать плоды своего труда. Не исключено появление в Вашей жизни щедрого мужчины уже в конце лета.
Овны
Вы можете получить деньги и с работодателя, и в подарок от своего мужа. Но тут нужна дипломатия - Вы увидите момент, когда стоит об этом поговорить. Обсудить с начальником перспективы повышения и свои успехи. Намекнуть своему мужчине на то, что Вы мечтаете получить в подарок.
Девы
Вам деньги могут достаться «за красивые глаза», что так нравится женщинам, но раздражает завистниц. Здесь главное - решиться на изменения в жизни, причем, скорее всего, именно в личной жизни. Тогда получите заботу и избавление от большой части собственных расходов, а также щедрые подарки.
Раки
Вам много достанется в подарок на День рождения или свадьбу. Однако проявите хитрость и заранее намекните на то, что Вам бы хотелось получить, многие сейчас задаются вопросами об этом. Вот Вы и поможете своим близким.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, богатство, знаки Зодиака
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