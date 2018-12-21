Эти знаки зодиака – прирожденные колдуны

21.12.2018 16:00

Некоторые знаки зодиака - прирожденные колдуны. Астрологи утверждают, что у людей с рождения есть сверхспособности. У кого-то они проявляются в большей степени, у других - совершенно отсутствуют. О том, кто может получать желаемое с помощью магических ритуалов пишет Infoniac.

Скорпион

Этот знак зодиака может похвастаться самыми сильными способностями к магии и другими необычными талантами, которые даются ему с рождения. Обладатели самой мощной интуиции, они редко оказываются неправы в оценке каких-либо ситуаций. От Скорпиона очень сложно и почти невозможно что-то скрыть, особенно если вы его близкий человек, и он очень хорошо чувствует и знает вас.

Скорпионы, часто сами не осознавая, могут воздействовать на психику других людей. Например, они - лучшие манипуляторы и, если используют манипуляции с корыстными целями, то могут принести немало зла другому человеку.

Однако далеко не все Скорпионы такие! Иногда их бытовая "магия" просто сводится к тому, чтобы убедить в чем-то другого человека, внушить ему что-то свое и получить желаемое.

Маги-Скорпионы умеют использовать нечистую силу себе на пользу. Они обладают очень мощной энергетикой, которая способна держать под контролем любые злые силы. Если Скорпион хочет, ему проще всего развить в себе дар ясновидения, предсказания и гипноза. Скорпионы хорошо умеют бороться с порчей, сглазом, проклятьями и другой негативной энергетикой. Если вы под магической защитой у Скорпиона - это самая лучшая защита!

Водолей

Водолеи достаточно любознательны и часто интересуются всем тайным, необычным, завораживающим. По сравнению со Скорпионами, которые способны держать под контролем любую нечистую силу и воздействовать на людей, Водолеи чаще работают не с такими темными энергиями и силами, а предпочитают белую магию. Они способны анализировать ситуации логически и отлично предвидят будущее.

Иногда Водолеев даже называют людьми будущего: им может в настоящем приходить какая-то гениальная идея, которая будет широко применяться только в будущем. Водолеи умеют хорошо пользоваться такими инструментами, как астрология и нумерология, у некоторых также получается хорошо гадать на картах Таро. Также Водолей часто видит во сне то, что случится в будущем.

Как развить сверхспособности? Водолеи - воздушные люди, поэтому непосредственное участие других людей для них очень важно. Развивать свои способности Водолеи могут с помощью других людей, которым доверяют. Они легко учатся в группе единомышленников, не испытывая чувства зависти или конкуренции, если у кого-то получается что-то лучше. Если их предсказаниям верят и прислушиваются к их советам, способности Водолея к магии будут только расти.

Рак

Рак - еще один водный знак, который хорошо учится магии и способен использовать ее для помощи не только себе и близким, но и другим людям. Интуиция у Раков также на высоте, а степень защиты от негативных воздействий довольно высока.

Впрочем, в отличие от Скорпионов, которые могут использовать какую угодно магию, Раки не будут связываться с черной магией, им больше подойдет работа с чистыми энергиями, где необходимо применить свою интуицию. Например, они могут использовать разные виды гаданий - на картах, рунах, кофе и так далее.

Как развить сверхспособности? Ракам легко развивать интуицию, которая дана им с рождения, через анализ снов и ощущений после них. Хорошо записывать свои сны или анализировать их сразу после пробуждения, потому что именно в ярких и запоминающих снах часто кроются ответы на какие-то вопросы, которые интересуют Раков. Также Ракам стоит делиться своими ощущениями после снов с близкими людьми. Возможно, родные люди помогут понять скрытый смысл, который кроется в сновидении, тем самым укрепляя уверенность Рака в том, что он обладает сверхспособностями.

Эти три знака зодиака могут добиться самых больших высот, развивая свои сверхспособности, но и другие знаки могут также становиться магами, хоть и не так часто:

Овен

Для того чтобы стать провидцем и магом, Овну часто не хватает терпения. Хотя его огненная энергетика довольно сильна, Овен может игнорировать свой талант к магии, не обращая на него никакого внимания, потому как просто не может остановиться бежать и задуматься. Овны всегда заняты делом, а если нужно остановиться и прислушаться к чему-то, обычно делают это не слишком долго. У них в голове зреет новый план, новые свершения, новые идеи.

Если же Овен выбрал для себя оккультный путь, он может многого добиться, даже если для этого требуется немалое терпение. Если Овен задумал для себя стать магом, будьте уверены, он им станет! Тут главное не распаляться и направлять силы в правильное русло, найти хорошего учителя, который поможет.

Овен способен легко делиться своей энергией (благо у него ее хватает) и также быстро восстанавливает силы. Овны даже способны давать свою энергию вещам, амулетам, заряжать их. Их также могут хорошо слушаться карты Таро - огненные по своей энергетике.

Стрелец

У Стрельцов самая сильная жажда знаний из всех других знаков, поэтому если целью Стрельца является получение оккультных, магических знаний, он вполне может стать неплохим магом. Однако он не слишком часто использует свои магические способности на практике. Стрельцу гораздо интересен сам процесс обучения, а вот использование - вторично.

Если Стрелец все же использует свои магические знания, он хорошо умеет работать с энергетикой человека, способен лечить людей, заживлять раны, ставить диагнозы. Не используя при этом никаких подручных средств!

Дева

Девы - земной знак, приземленный и материальный, однако из Дев могут получиться хорошие маги, которые больше работают не с какой-то легкой воздушной энергетикой, а используют конкретные инструменты, вроде карт таро. Они также неплохо могут разбираться в хиромантии.

Девы используют каждую мелочь, чтобы дойти до сути и получить конкретный ответ на поставленный вопрос. Если вам нужно получить именно такой ответ, можете смело отправляться на консультацию к представителям знака Девы.

Часто Девы используют методы нетрадиционной медицины, разбираются в растениях и камнях. Чтобы развить какие-то магические способности, им стоит начинать именно с этих вещей: изучать методы нетрадиционного лечения, изучить магию камней и т.д.

Лев

Игра - главная "магия" любого Льва. Представители этого знака любят себя и стремятся добиться желаемого путем собственного обаяния и с помощью игры. Они получают желаемое в любовных отношениях и умеют вести за собой людей, если становятся во главе какого-то дела.

Однако развивать свои сверхспособности Львы обычно не слишком хотят, так как для этого им нужно в определенные моменты отходить от собственного эго, а это дается очень непросто! Если Лев обладает сильной энергетикой и талантами к тому, чтобы делать что-то руками, он вполне может стать создателем талисманов и оберегов. Как и Овен, он способен заряжать вещи своей огненной энергией.

Весы

Весы нацелены на партнерство, у них всегда есть потребность во взаимодействии с другими людьми. Представители этого знака могут стать магами, если у них есть желание помогать другим, но в основном, они все-таки нацелены на работу с белой магией и позитивными энергиями.

Весы способны научиться исцелять других людей, а их слова могут воздействовать на человека гипнотически. Именно поэтому Весы также имеют таланты к гипнозу, запоминают множество заклинаний и заговоров, которые работают в их устах.

Рыбы

Представители этого знака не слишком сильны в магии, потому что далеко не всегда умеют справляться с чужой энергией. Они довольно слабы, и легко поддаются чужому влиянию. Они очень чувствительны, доверчивы и часто являются жертвами мошенников и аферистов. Им сложно научиться управлять всем, что твориться у них в душе, и сложно контролировать чужие энергии.

Рыбы часто видят странные и запутанные сны, способны научиться осознанным сновидениям и умеют предчувствовать беду.

У Рыб имеется сильная потребность узнавать что-то таинственное и познавать неизведанное, поэтому иногда они все же изучают магические ритуалы, учатся гадать. Благодаря природной интуиции они становятся отличными гадалками и консультантами в области оккультизма. Они могут также научиться готовить магические снадобья и приворотные зелья.

Источник: https://from-ua.com