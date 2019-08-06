- Гороскоп на 6 августа: Девы могут потерять деньги, а Рыб будут раздражать дела08:10
- Вероятно снижение энергетики Скорпионов: гороскоп на 5 августа07:25
- Гороскоп на 4 августа: Львы могут наломать дров, а Козерогам нужно побездельничать09:50
- Гороскоп любви на август: кому улыбнется фортуна08:45
- Павел Глоба назвал, кто самые красивые стервы среди знаков Зодиака18:32
- Лунный календарь на август: благоприятные дни для прощения старых обид22:12
- Названы знаки зодиака, которые разбогатеют в августе: счастливчики09:01
- Гороскоп на 30 июля: романтические волны у Весов и воспоминания у Рыб07:49
- Гороскоп на 29 июля: Девы будут в центре внимания, а Близнецам нельзя увлекаться08:11
- Гороскоп на 28 июля: Девы должны довериться команде, а Водолеям нужно будет выпустить пар08:11
Гороскоп на 6 августа: Девы могут потерять деньги, а Рыб будут раздражать дела
Сейчас важно не терять бдительность и идти к цели. Хотите знать, что вас ждет 6 августа?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нельзя лениться, кого ждет поощрение, а для кого это время будет непростым.
Овен
Настойчивость и усердие - вот, что вам необходимо для дальнейшего развития событий. Не ленитесь, как бы сильно вам того ни хотелось. Сейчас нужно поднажать, тогда позже сможете сполна насладиться результатами своих упорных трудов.
Телец
Вы сможете быстро добиться значительных успехов. Новые проекты, запланированные презентации или даже проявление внезапной инициативы - все это будет по достоинству оценено вашим руководством. Не бойтесь показаться слишком умным.
Близнецы
Если планируете какое-то масштабное мероприятие, соблюдайте осторожности. Сейчас существует риск взяться за невыполнимые обязательства. Берите на себя только те задачи, в которых вы полностью уверены, иначе можете не справиться.
Рак
Есть вероятность потери давних союзников. В спорах вам лучше быть как можно более лояльными, не отстаивайте свою позицию слишком жестко. Ваша упертость может отталкивать даже тех, кто вас любит. Контролируйте свой эгоизм, даже если вам кажется, что с ним все в порядке.
Лев
Если вы консерватор, можете почувствовать, что упустили что-то важное из-за своих устоявшихся принципов и взглядов. Не огорчайтесь, ведь всегда можно наверстать то, что хочется. Попросите помощи у более прогрессивных товарищей, вам будет интересно узнать что-то новое.
Дева
Девы рискуют потерять большую сумму денег. Не вкладывайте слишком много в новые проекты, распоряжайтесь финансами мудро. Совершайте покупки только в том случае, если они не слишком масштабны и продуманы. Иначе придется долго исправлять последствия.
Весы
Вы победите ваших конкурентов, но не слишком этому обрадуетесь. Переутомление слишком сильно на вас давит, позвольте себе отдохнуть. Забудьте на время о делах и просто насладитесь выходным. Иначе усталость будет нарастать, подобно снежному кому.
Скорпион
Вам придется заняться делами, которые делать не особо хочется. Но тут ничего не поделаешь, задачи сами себя не решат. Наберитесь терпения и просто действуйте по плану. Постарайтесь воспринимать рутину как тренинг своей усидчивости.
Стрелец
Вы можете проиграть в важном для вас деле. Поделитесь своими переживаниями и планами с близкими, это поможет избежать провала. Поддержка любимых людей сейчас будет творить настоящие чудеса. Ваш любимый человек станет для вас настоящей опорой.
Козерог
День будет плодотворным, но достижения вас не обрадуют. А причиной тому обыкновенная скука. Развлеките себя, придумайте себе какое-то интересное занятие. Пока не настроитесь на позитивный лад, так и будете самих себя вгонять в тоску.
Водолей
Это хорошее время для решения проблемы, которая давно беспокоит и вас самих, и ваших близких. Проявите смекалку, тогда сможете быстро отыскать самое верное решение. Не стоит тратить время на пустую болтовню, лучше проявите себя в поступках.
Рыбы
Мелкие задачи будут вас сильно раздражать. Не заставляйте себя заниматься тем, что может немного подождать. И не бойтесь показаться лентяем, окружающие и так прекрасно знают, насколько вы ответственный и активный человек.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
- Самые лучшие жены по знаку Зодиака
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- Неоднозначный день: гороскоп на четверг, 18 января
- Астрологи назвали лучших мужей и отцов по знаку зодиака
- Гороскоп на 28 июля: Девы должны довериться команде, а Водолеям нужно будет выпустить пар
- Гороскоп на июнь: каким знакам Зодиака готовиться к проблемам
- Готовятся к захвату моста: волонтер показал фото разведчиков ЛНР в Станице Луганской15:06
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО15:01
- Члены НВФ открыли огонь по позициям ВСУ: погибли четверо украинских военных14:22
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было13:59
- Ситуация на КПП ОРДО: «В сторону Гнутово мало машин, большие очереди на Каргиле и Майорске»13:40
- "Черная метка" Пушилина: инсайд разведки12:58
- В Горловке во время обстрела поврежден жилой сектор12:21
- Человек Путина объявил "войну" Суркову: Донбасс ждет новое испытание11:31
- Проверьте наличие прививок: школьников из Донецкой и Луганской областей могут не пустить в школу11:13
- Члены НВФ продолжают нарушать перемирие: ранен боец ВСУ10:29
- Готовятся к захвату моста: волонтер показал фото разведчиков ЛНР в Станице Луганской15:06
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО15:01
- Нашествие медуз на Азове: эксперты пояснили, стоит ли бояться. ВИДЕО 14:43
- В историческом музее Днепра приняли на роботу кота14:30
- Члены НВФ открыли огонь по позициям ВСУ: погибли четверо украинских военных14:22
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было13:59
- Ситуация на КПП ОРДО: «В сторону Гнутово мало машин, большие очереди на Каргиле и Майорске»13:40
- В Украине ввели новые правила маркировки продуктов: главные изменения 13:21
- "Черная метка" Пушилина: инсайд разведки12:58
- Под Харьковом нашли лошадь с привязанной к ней мертвой 9-классницей12:42
- Арбуз: польза для здоровья, правила выбора и рецепты вкусных блюд11:49
- В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов22:15
- Названы сладости, которые можно употреблять при похудении17:13
- В Министерстве здравоохранения рассказали, какие прививки необходимы для школы13:03
- Врачи назвали простые правила безопасного прослушивания музыки в наушниках08:45
- Вот в каком положении нельзя пользоваться гаджетами08:03
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар21:52
- Какая поза во время сна самая опасная: ответ знают медики22:10
- Названы болезни, при которых нельзя купаться в водоемах21:20
- Названы самые опасные для здоровья морепродукты20:00
- Боевики "ДНР" не могут прийти в себя от "подарка" ВСУ: предатели Украины готовятся к худшему
- В Кирилловке на пляже расстреляли человека: преступники забаррикадировались, много раненых
- Гороскоп на 4 августа: Львы могут наломать дров, а Козерогам нужно побездельничать
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар
- Эти знаки Зодиака август поставит перед сложным выбором
- Июнь покажется карамелькой: когда в Украину вернется адская жара
- Скорые свозят раненых: на украинском курорте произошла трагедия
- Покушение на Зеленского: известны первые подробности, приняты беспрецедентные меры
- "Без слез невозможно смотреть": Зеленский поразил украинцев новым видео
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры