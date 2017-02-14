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Алчевский меткомбинат приостановил работу

14.02.2017 20:11
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Алчевский меткомбинат приостановил работу

Вечером 13 февраля приостановлена работа Алчевского металлургического комбината (Луганская обл.), находящегося на оккупированной территории. Об этом сообщил источник  на комбинате, пишет "Остров".

По словам источника, остановка предприятия произошла из-за отсутствия сырья, вызванного блокадой торговли с оккупантами, осуществляемой ветеранами АТО.

Ранее глава так называемой администрации "ЛНР" в Алчевске Наталья Пяткова заявляла, что на комбинате работают 14 тысяч человек, что обеспечивало городу налоги и товарооборот.

"Огромное счастье, что на сегодня наш комбинат работает. Пусть всего две печи, но для нас это большой прогресс. Это дым надежды, дым нашей уверенности в том, что у нас есть завтрашний день. На комбинате работают 14 тысяч человек и все 14 тысяч получают заработную плату… Потому, что люди получили зарплату - пришли в магазин, социальная напряженность падает, экономика движется, налоги выплачиваются…", - заявляла Пяткова в эфире "Луганской ГТРК".


Фото: finance.lg.ua/

Теги: Донбасс, Алчевск, комбинезон, ЛНР
 
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