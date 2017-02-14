Алчевский меткомбинат приостановил работу

14.02.2017 20:11

Вечером 13 февраля приостановлена работа Алчевского металлургического комбината (Луганская обл.), находящегося на оккупированной территории. Об этом сообщил источник на комбинате, пишет "Остров".

По словам источника, остановка предприятия произошла из-за отсутствия сырья, вызванного блокадой торговли с оккупантами, осуществляемой ветеранами АТО.

Ранее глава так называемой администрации "ЛНР" в Алчевске Наталья Пяткова заявляла, что на комбинате работают 14 тысяч человек, что обеспечивало городу налоги и товарооборот.

"Огромное счастье, что на сегодня наш комбинат работает. Пусть всего две печи, но для нас это большой прогресс. Это дым надежды, дым нашей уверенности в том, что у нас есть завтрашний день. На комбинате работают 14 тысяч человек и все 14 тысяч получают заработную плату… Потому, что люди получили зарплату - пришли в магазин, социальная напряженность падает, экономика движется, налоги выплачиваются…", - заявляла Пяткова в эфире "Луганской ГТРК".