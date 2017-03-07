Запланированное на сегодня разведение сторон в Станице Луганской срывается по вине боевиков

07.03.2017 12:58

Отведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской во вторник, скорее всего, не произойдет, так как на протяжении недели боевики неоднократно обстреливали это направление, сообщил пресс-офицер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Завтонов.

"За прошедшие сутки противник не обстреливал Станицу Луганскую. Но на протяжении недели противник неоднократно применял стрелковое оружие, пулеметы, гранатометы разные… То есть по предварительной информации, скорее всего, отведение не произойдет", - сказал Д.Завтонов в эфире телеканала "112.Украина" во вторник.

Он отметил, что для начала отвода сил и средств режим тишины должен сохраняться 7 дней.

Вместе с тем, по словам Д.Завтонова, с сегодняшнего дня можно начинать вести отсчет, так как за сутки противник не обстреливал Станицу Луганскую.

Как сообщалось, 1 марта по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске (Беларусь) спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что на 7 марта запланировано разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской (Луганская область).

21 сентября 2016 года Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Разведение сил в районе населенного пункта Золотое состоялось 1 октября, 7 октября стороны отвели силы в районе Петровского, на 9 октября был запланирован отвод в районе Станицы Луганской.

Однако было сообщено о переносе сроков отвода сил в этом районе. В Киеве и ЛНР не исключали начала отвода в этом районе 13 октября, однако и тогда отвод был сорван. Позднее, несмотря на истечение 30-дневного срока, предусмотренного на отведение, попытки отвода предпринимались неоднократно, но успехом до сих пор не увенчались.