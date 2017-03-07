- За последние сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, пятеро ранены13:04
- Запланированное на сегодня разведение сторон в Станице Луганской срывается по вине боевиков12:58
- В Украине отношение к переселенцам будет ухудшаться - мнение эксперта12:46
- ГУР сообщила о потерях боевиков на Донбассе12:28
- Все по Путину: в Гааге россияне заявили, что "ополченцы" достали оружие из шахт12:15
- На КПВВ "Майорск" и "Марьинка" много машин, на КПВВ "Новотроицкое" проезд свободный12:04
- Как переселенцу восстановить выплату ежемесячной адресной помощи10:03
- На линии разграничения в зоне АТО снова скопилось большое количество автомобилей09:36
- За ночь в зоне АТО зафиксировано 17 обстрелов, трое украинских военных ранены09:11
- Российским банкам Путин не указ: финучреждения отказываются работать с "паспортами "ЛДНР"08:15
Запланированное на сегодня разведение сторон в Станице Луганской срывается по вине боевиков
Отведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской во вторник, скорее всего, не произойдет, так как на протяжении недели боевики неоднократно обстреливали это направление, сообщил пресс-офицер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Завтонов.
"За прошедшие сутки противник не обстреливал Станицу Луганскую. Но на протяжении недели противник неоднократно применял стрелковое оружие, пулеметы, гранатометы разные… То есть по предварительной информации, скорее всего, отведение не произойдет", - сказал Д.Завтонов в эфире телеканала "112.Украина" во вторник.
Он отметил, что для начала отвода сил и средств режим тишины должен сохраняться 7 дней.
Вместе с тем, по словам Д.Завтонова, с сегодняшнего дня можно начинать вести отсчет, так как за сутки противник не обстреливал Станицу Луганскую.
Как сообщалось, 1 марта по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске (Беларусь) спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что на 7 марта запланировано разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской (Луганская область).
21 сентября 2016 года Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Разведение сил в районе населенного пункта Золотое состоялось 1 октября, 7 октября стороны отвели силы в районе Петровского, на 9 октября был запланирован отвод в районе Станицы Луганской.
Однако было сообщено о переносе сроков отвода сил в этом районе. В Киеве и ЛНР не исключали начала отвода в этом районе 13 октября, однако и тогда отвод был сорван. Позднее, несмотря на истечение 30-дневного срока, предусмотренного на отведение, попытки отвода предпринимались неоднократно, но успехом до сих пор не увенчались.
Фото: miaistok.su/
Теги: Донбасс, война, разведение, Станица Луганская
- Донбасский фронт: кровавая и боевая концовка мая
- На начало 2017 года идентифицированы более 850 российских "ихтамнетов", погибших на Донбассе.
- "В последние 10-15 дней произошло резкое обострение ситуации", - Марчук
- Кремль скоро устранит Захарченко и Плотницкого, они уже стали не нужны россиянам - Тука
- З початку доби в зоні АТО обстрілів більш, ніж раніше за добу
- Страшна допомога: що прибуло на Донбас з Росії
- За последние сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, пятеро ранены13:04
- Запланированное на сегодня разведение сторон в Станице Луганской срывается по вине боевиков12:58
- В Украине отношение к переселенцам будет ухудшаться - мнение эксперта12:46
- На Донетчине началась операция "Спецсигнал"12:37
- ГУР сообщила о потерях боевиков на Донбассе12:28
- Все по Путину: в Гааге россияне заявили, что "ополченцы" достали оружие из шахт12:15
- На КПВВ "Майорск" и "Марьинка" много машин, на КПВВ "Новотроицкое" проезд свободный12:04
- Из-за обстрелов в Донецке и пригороде повреждены дома11:41
- Из-за блокады Донбасса украинские предприятия несут убытки, а персонал вынуждены сокращать11:27
- В Мариуполе работница "Донецкой железной дороги" погибла на рабочем месте11:14
- За последние сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, пятеро ранены13:04
- Запланированное на сегодня разведение сторон в Станице Луганской срывается по вине боевиков12:58
- В Украине отношение к переселенцам будет ухудшаться - мнение эксперта12:46
- На Донетчине началась операция "Спецсигнал"12:37
- ГУР сообщила о потерях боевиков на Донбассе12:28
- Все по Путину: в Гааге россияне заявили, что "ополченцы" достали оружие из шахт12:15
- На КПВВ "Майорск" и "Марьинка" много машин, на КПВВ "Новотроицкое" проезд свободный12:04
- Когда украинским пенсионерам ожидать повышения пенсий11:52
- Из-за обстрелов в Донецке и пригороде повреждены дома11:41
- Агрессия РФ в отношении Украины: сегодня в Международном суде ООН послушают контраргументы Кремля11:34
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным09:43
- Что хотят получить украинки в подарок на 8 Марта — опрос20:20
- Як ви вбиваєте свій телефон: 11 помилок11:48
- 10 советов, как избавиться от «хронической» спешки08:48
- Чому закладає ніс під час сну?08:32
- Шведов: Как я вижу проведение АТО сегодня21:40
- Пять демонов Украины11:10
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе
- Захарченко во время визита в Абхазию побил Плотницкого
- Из ночных клубов погрузить всех в автобусы и отправить на воюющий Донбасс - боец ВСУ о двух украинских реальностях
- Блокада Донбасса: Металлурги Мариуполя призывают областную власть к активным действиям
- Грядущая реформа ЖКХ: от 50% до 80% средств житель должен будет вложить в тепломодернизацию
- Столкновение сил АТО с ДРГ сепаратистов под Бахмутом: надвигается что-то серьезное
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"
- Увольняющихся работников "отжатого" Енакиевского МЗ шантажируют и вербуют
- На донбасском фронте появились снайперские роты из РФ, что-то назревает - волонтер
- Захват украинских заводов боевиками "ДНР" спровоцирует скорое начало боев на Донбассе