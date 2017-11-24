Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Обстрелы Луганщины: последняя сводка СММ ОБСЕ

24.11.2017 12:53
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Обстрелы Луганщины: последняя сводка СММ ОБСЕ

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 23 ноября), в Луганской области Миссия зафиксировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня и такое же количество взрывов (10), как и за предыдущий отчетный период.

Так, утром 22 ноября, пребывая на южной окраине подконтрольного боевикам "ЛНР" пгт Калиновое (60 км к западу от Луганска), команда СММ слышала 8 выстрелов из пушки боевой машины пехоты (БМП-2, 30 мм) и огонь из крупнокалиберного пулемета — все в 3–5 км к юго-западу и западу. Находясь на восточной окраине Калинового, наблюдатели слышали 8 взрывов неопределенного происхождения и 1 выстрел из крупнокалиберного пулемета — все в 5–8 км к северо-северо-западу.

22 ноября, находясь в 3 км к северу от подконтрольного "ЛНР" г. Первомайск (58 км к западу от Луганска), команда Миссии слышала 2 взрыва неопределенного происхождения в 5-8 км к западо-юго-западу (по оценке, за пределами участка разведения в районе Золотого).

Напомним, что за прошедшие сутки, 23 ноября, в зоне АТО погибли пять украинских военных, еще четыре - получили ранения. Потери противника – почти вдвое большие.

Горячее всего вчера было на подступах к Крымскому (Луганское направление). Там были обстрелы, а также произошло страшное боестолкновение.



Теги: Донбасс, Луганская область, взрывы, обстрелы, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх