В "ЛНР" проводят очередную зачистку патриотов Украины

24.11.2017 13:42

Российские структуры ФСБ на оккупированной территории Луганской области используют спровоцированную ими кризисную общественно-политическую ситуацию в т.н. "ЛНР" для выявления и нейтрализации проукраинских взглядов среди местного населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



"В частности, под видом усиления контрразведывательного режима якобы в интересах поиска "украинских диверсантов" проводятся мероприятия по выявлению лиц, подозреваемых в лояльном отношении к Украине или проявляли антироссийские взгляды, - сообщает ГУР. - Кроме арестов подозрительных, составляются списки всех т.н. "неблагонадежных" граждан, которым направляются повестки о необходимости прибытия в местный участок т.н. "МГБ" для собеседований".



Украинская разведка также отмечает, что через родных и знакомых, проживающих на оккупированной территории, оккупантами осуществляются попытки вызова лиц, выехавших на подконтрольную Украины территорию.

Напомним, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между главарем "ЛНР" Плотницким и "министром внутренних дел" всё той же псевдореспублики - Корнетом - является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.



По еще одной версии Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.



Также отмечалось, что конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с помощником президента РФ - Сурковым, ФСБ и военными.

Тем временем стало известно, что Плотницкий после "путча" в оккупированном Луганске, сбежал из псевдореспублики в Москву.

Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", бегство в РФ главаря "ЛНР" вызвало панику в среде руководства "административных органов" данного псевдогосударственного образования.

Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал разборки в Луганске, следствием которых стало бегство главаря "республики" Игоря Плотницкого.

Тем временем стало известно, что Марина Корнет, дочь "министра МВД" пророссийской группировки "ЛНР" Игоря Корнета, устроившего переворот в оккупированном Луганске, считается прилежной студенткой одного из харьковских вузов.

Украинский журналист-переселенец (вынужденно покинул оккупированную Донетчину), известный блогер Денис Казанский опубликовал скриншот откровений российского политолога Маркова. Тот ругается, что кураторы из Кремля поставили во главе оккупированной части Луганщины неудачную кандидатуру и призывает "прекратить играть в независимость ЛНР".