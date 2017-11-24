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В России призвали "прекратить играть в независимость ЛНР"
Украинский журналист-переселенец (вынужденно покинул оккупированную Донетчину), известный блогер Денис Казанский опубликовал скриншот откровений российского политолога Маркова. Тот ругается, что кураторы из Кремля поставили во главе оккупированной части Луганщины неудачную кандидатуру и призывает "прекратить играть в независимость ЛНР".
"Минуточку, но как же "выборы", "референдум"? Что значит "ставили Плотницкого"? Разве не народ ЛНР его выбрал? Какие еще "кураторы"? – делано удивляется Казанский. - И самое главное - что значит "прекратить уголовный бардак"? Разве государство, которое служит источником этого уголовного бардака, может его прекратить? Марков пишет так, как будто в Луганске происходит что-то неординарное. Но на самом деле там построили самый обычный "русский мир", такой же, как в Приднестровье или на Кавказе… Например, этим летом президент Приднестровья Евгений Шевчук точно также был смещен в результате переворота у себя в "республике" и уплыл на лодке через Днестр во вражескую Молдову. Тогда тоже все смеялись. Теперь вот настала очередь Венедиктовича".
Как отмечает журналист, "у российской власти просто по определению не может получиться ничего другого". "Везде одно и то же - серая зона без правил, насыщенная оружием и уголовниками. У кого больше стволов - тот и прав. Ни одна территория никогда не сможет полноценно развиваться в таких условиях, - отмечает Денис. - Всегда получается одно и то же - кураторы, стрелки, подвалы, МГБ, герои-автомойщики".
Напомним, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между главарем "ЛНР" Плотницким и "министром внутренних дел" всё той же псевдореспублики - Корнетом - является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.
По еще одной версии Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.
Также отмечалось, что конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с помощником президента РФ - Сурковым, ФСБ и военными.
Тем временем стало известно, что Плотницкий после "путча" в оккупированном Луганске, сбежал из псевдореспублики в Москву.
Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", бегство в РФ главаря "ЛНР" вызвало панику в среде руководства "административных органов" данного псевдогосударственного образования.
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал разборки в Луганске, следствием которых стало бегство главаря "республики" Игоря Плотницкого.
Тем временем стало известно, что Марина Корнет, дочь "министра МВД" пророссийской группировки "ЛНР" Игоря Корнета, устроившего переворот в оккупированном Луганске, считается прилежной студенткой одного из харьковских вузов.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ЛНР, оккупанты
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