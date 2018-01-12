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Архив - Луганская область

Командиры «ЛНР» подрывают тела погибших боевиков

12.01.2018 12:56
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Командиры «ЛНР» подрывают тела погибших боевиков

Чтобы скрыть потери в рядах террористов и получать жалование погибших, полевые командиры «ЛНР» цинично избавляются от тел погибших боевиков. Об этом сообщаетпресс-служба штаба АТО, передает inforesist.org.

По данным разведки, руководящий состав 6 отдельного мотострелкового полка 2 АК так называемой «ЛНР» систематически прибегает к жалким и гнусным поступкам и отдает приказы взрывать тела погибших боевиков. Таким образом недавно было ликвидированы тела двоих террористов.

«Главари российско-оккупационного подразделения в очередной раз скрыли факты перед высшим руководством о потерях среди личного состава. В дальнейшем они планируют получать их зарплату, причислив погибших в списки пропавших без вести», — сообщают в штабе.

По данным военных, позиции 6 отдельного мотострелкового полка 2 АК так называемой «ЛНР» находятся на Луганском направлении, в районе города Попасная.



Теги: Донбасс, ЛНР, боевики, потери, подрыв, террористы
 
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