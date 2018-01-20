На одном из КПВВ у линии разграничения задержан подозреваемый в преступлениях

20.01.2018 10:21

В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" пограничники Луганского отряда задержали гражданина Украины.



По данным Госпогранслужбы, этот мужчина разыскився сотрудникамии Национальной полиции за совершение преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины. Что это за статьи, в ГПСУ не сообщили.



Напомним, что сегодня утром у донбасских КПВВ скопилось более 400 авто.