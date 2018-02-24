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Луганщину обстреляли 5 раз. В том числе – из пушек
24.02.2018 07:44
За прошедшие сутки, 23 февраля, объединены российско-террористические бандформирования пять раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения в Луганской области.
В направлении сел Троицкое, Новоалександровка и Подлесное Попаснянского района велся обстрел из 152-мм орудий, 120-мм минометов, БМП, автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает Луганская ОГА.
Силы АТО вынуждены были открыть огонь. Информация о потерях и разрушениях не поступала.
Всего оккупанты 23 февраля 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов не пострадал ни один украинский защитник, уверяли в пресс-центре штаба АТО.
Теги: Донбасс, Луганская область, артиллерия, обстрелы
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