Луганщину обстреляли 5 раз. В том числе – из пушек

24.02.2018 07:44

За прошедшие сутки, 23 февраля, объединены российско-террористические бандформирования пять раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения в Луганской области.



В направлении сел Троицкое, Новоалександровка и Подлесное Попаснянского района велся обстрел из 152-мм орудий, 120-мм минометов, БМП, автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает Луганская ОГА.



Силы АТО вынуждены были открыть огонь. Информация о потерях и разрушениях не поступала.



Всего оккупанты 23 февраля 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов не пострадал ни один украинский защитник, уверяли в пресс-центре штаба АТО.