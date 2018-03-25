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Опубликован график приема Ощадбанком у линии разграничения на Луганщине
График работы мобильных отделений Ощадбанка вдоль линии разграничения в Луганской области на будущей неделе опубликовала общественная организация Донбасс SOS.
Согласно данным общественников, на подконтрольной части Луганщины МО Ощадбанка примут по такому графику:
пгт. Золотое, Попаснянский район - 26, 28 и 30 марта ;
пгт. Трехизбенка, Новоайдарский район – 27 марта;
пгт. Нижее , Попаснянский район - 29 марта.
Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.
В мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.
Теги: Донбасс, Ощадбанк, график, линия разграничения
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- Опубликован график приема Ощадбанком у линии разграничения на Луганщине16:46
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