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Архив - Луганская область

Опубликован график приема Ощадбанком у линии разграничения на Луганщине

25.03.2018 16:46
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Опубликован график приема Ощадбанком у линии разграничения на Луганщине

График работы мобильных отделений Ощадбанка вдоль линии разграничения в Луганской области на будущей неделе опубликовала общественная организация Донбасс SOS.

Согласно данным общественников, на подконтрольной части Луганщины МО Ощадбанка примут по такому графику:

пгт. Золотое, Попаснянский район - 26, 28 и 30 марта ;
пгт. Трехизбенка, Новоайдарский район – 27 марта;
пгт. Нижее , Попаснянский район - 29 марта.

Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.

В мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.



Теги: Донбасс, Ощадбанк, график, линия разграничения
 
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