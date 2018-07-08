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Аферу с перемещением товара на оккупированный Донбасс раскрыли на одном из КПВВ
Пресечена попытка незаконного перемещения на оккупированную территорию товаров на сумму около 1,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).
Так, сотрудники Государственной фискальной службы Украины из состава Объединенных сил во время дежурства на КПВВ "Станица Луганская" обнаружили факт нарушения гражданкой Ф. порядка перемещения товаров из района проведения операции Объединенных сил.
"Для совершения противоправных действий данная гражданка привлекла восемь граждан, которые в пешем порядке переносили через КПВВ необходимый груз. В общем, женщина имела целью переместить на оккупированную территорию 48 коробок с изделиями, которые используются в пищевой промышленности на общую сумму 1 700 000 гривен", - отмечается в сообщении.
Относительно гражданки Ф. сотрудники ГФС составили протокол по ст. 204-3 КУоАП (за того, что объем перемещенных товаров превысил нормы, определенные приказом Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины № 39 от 27 марта 2017 года). Товар изъят до принятия решения в суде.
Напомним, что в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось 205 авто.
Отметим, что 7 июля отмечалось незначительное увеличение пассажиро-транспортного потока через донбасские КПВВ.
Теги: Донбасс, Луганская область, линия разграничения, Станица Луганская, КПВВ
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