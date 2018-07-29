Снайперы, охотники и фейки: разоблачение очередной лжи оккупантов Донбасса

29.07.2018 10:45

Спикер Генштаба ВСУ Влад Волошин прокомментировал распространенную информационными агентствами оккупантов Донбасса новость о том, что несколько жителей поселка Крымское (Луганская область) решили сходить на охоту в местный лес, а там их чуть не пристрелили "укроповские" снайперы.



"Эта новость - просто фантастическая, ведь в ней нет ни слова правды", - пишет Волошин на своей странице в Фейсбуке. И поясняет – почему это всё фейк:



"Во-первых, откуда, так называемое "мвд лнр" может знать о том, что произошло на нашей подконтрольной территории на уровне бытового разговора? Сомневаюсь, что кто-то им рассказал.



Во-вторых, каждый местный житель уже давно понимает и осознает, что погулять в лесу у линии разграничения - это просто самоубийство, ведь там множество мин и растяжек (чтобы не лазили диверсанты). Кроме того, человек с оружием - потенциальная мишень, в которую стрелять каждый, считая, что это ДРГ (и никто не будет рассматривать того, кто там ходит, стреляют еще издалека).



В-третьих, если кто-то бы "пострелял" у линии разграничения, то там сразу были бы опергруппы, которые "выходят на разные" непонятные выстрелы. Такие группы есть и у нас и у врага.



В-четвертых, если бы таких "охотников", да еще и с оружием (потому что не с луком или копьем они шли "пострелять") задержали в этой зоне, то их 100% никто бы не отпустил сразу же (просто посмотрев документы), и они бы никого не уговорили это сделать. Тем более, если там "сидела" группа, и ее обнаружили посторонние. Тем более, если эти люди сразу же побежали и рассказали врагу о составе, место, численность и, главное, вооружение снайперов.



Поэтому всё в этом сообщении - сплошная ложь".



Волошин подчеркивает, что тема "украинских снайперов" в последнее время активно "нагнетается" в "ватаСМИ". Так они рассказывали о "группы для отстрела добровольцев", сообщали о снайперские обстрелы с нашей стороны (но не говорили о погибших, что же это тогда за снайперы?).



"Выводы из этого могут быть такие, что в ближайшее время готовится ряд провокаций с применением снайперов. И в провокациях этих обвинят украинские Вооруженные силы", - резюмирует Волошин.