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Архив - Луганская область

В «ЛНР» почти удвоилось количество заболевших коронавирусом

14.04.2020 09:00
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В «ЛНР» почти удвоилось количество заболевших коронавирусом

На оккупированной части Луганской области зарегистрировано 14 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщила так называемый «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко, передает Сайт города Луганска.
"На сегодняшний момент зарегистрировано 14 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За выходные у нас добавилось достаточно много заболевших. В основном это люди, которые прибыли из-за пределов ЛНР и члены их семей", - проинформировала Пащенко.
Напомним, что ранее в ОРЛО были зарегистрированы восемь случаев заболевания коронавируса.



Теги: заражение, ЛНР, COVID-19
 
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