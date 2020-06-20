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Ситуация на КПВВ «Станица Луганская» по сообщениям очевидцев
Сегодня, 20 июня, люди пересекают линию разграничения в сторону подконтрольной украинским властям части Луганщины и обратно через пункт пропуска в Станице Луганской. Задержки и очереди возникают из-за установки приложения «Дій вдома». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает Cxid.info.
Одним из условий въезда на подконтрольную Украине территорию является обязательное нахождение на самоизоляции в течение 14 дней с помощью приложения «Дій вдома» либо обсервация. Иначе в пропуске через украинский контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) могут отказать.
Татьяна: «Очередей нет. Только приехала с КПВВ! Без приложения «Дій вдома» не пропускают. Или на обсервацию в больницу. Вчера 2 автобуса поехало назад домой. Одним днем съездить в Украину нельзя».
Александр: «Стою на Станице. Приехал в 7:15 на развилку со стороны ЛНР. Очередь до поста была на 2 автобуса. Я поехал в наполовину заполненном третьем автобусе через полчаса от моего приезда. На КПП 10 человек очереди. В 8 часов уже шел по нейтральной полосе. Дошел до украинского КПП, тут две пробки. В первой устанавливают и подключают «Дію», человек 10 помощников нервно помогают бабушкам и всем остальным. Вторая пробка на проверку вещей. Тут солнцепек и уже час жарюсь».
Инна: «Я ехала с автовокзала, на развилке была жесть, я прошла в первой десятке, приложение лучше установить дома, большая задержка. Не умеют установить приложение, возле каждого стоят, в этом задержка очереди. Если у тебя установлено приложение, то это намного быстрее».
Паша: «Сегодня маму провожал из Луганска в Украину. Через Станицу. Привез на 50 Лет Октября в 6:30. Стоял автобус «Богдан». Всех, кто стоял, он загрузил и отвез на КПП. В 8:00 была в Станице. Приложение ставил ей сам, но не активировал. На КПП все сделали».
Лилия: «Обязательно пополните счет МТС, у меня не было на счету денег, и приложение не активировалось без мобильного интернета, хорошо что был телефон у ребенка, на него получилось установить».
При этом, по словам очевидцев, если едут два человека, муж и жена, приложение «Дій вдома» придется устанавливать обоим.
Что касается пропуска в сторону Луганка, там требуют данные, по которым люди будут проходить самоизоляцию 14 дней:
Джульетта: «Проезд на Станицу из Харькова с 23:00 до 4:36 утра. Проход Украины в 7:12, ЛНР в 7:31. это сегодня 20 июня! Только что муж приехал. Самоизоляция 14 дней. Спрашивают только по прописке ли будете проходить самоизоляцию и все. Адрес и телефон».
Теги: Станица Луганская, КПВВ, ситуация
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