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На пунктах пропуска в зоне ООС увеличили число пропускных кабин
На всех КПВВ Донбасса увеличили число пропускных кабинок.
Об этом сообщил представитель Уполномоченной Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский, передает donpress.com.
В частности, он отметил:
«Качество КПВВ значительно улучшилась по сравнению с 2015—2016 годов. Но это только с украинской стороны. Почти на всех КПВВ Донецкой области увеличили количество приемных пунктов. Если раньше одна или две кабинки работало, которые осуществляли пропуск людей, то сейчас это уже 4−5. То же самое происходит и на КПП «Станице Луганской», то есть увеличено количество пропускных кабинок, их там 5 или 6, а раньше было две «.
Лиснянский добавил, что сейчас много внимания уделяется улучшению условий на пропускных пунктов:
«Мы видим, что сейчас очень много смертей на КПВВ и они случаются из-за того, что люди просто не выдерживают в очередях, но украинская сторона все делает для того, чтобы улучшить работу КПВВ. И не только КПВВ, но и внутренних контрольно-пропускных пунктов».
Теги: Донбасс, Донецкая область, пункты пропуска, Станица Луганская, КПВВ, очереди
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