На пунктах пропуска в зоне ООС увеличили число пропускных кабин

02.03.2019 08:11

На всех КПВВ Донбасса увеличили число пропускных кабинок.

Об этом сообщил представитель Уполномоченной Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский, передает donpress.com.

В частности, он отметил:

«Качество КПВВ значительно улучшилась по сравнению с 2015—2016 годов. Но это только с украинской стороны. Почти на всех КПВВ Донецкой области увеличили количество приемных пунктов. Если раньше одна или две кабинки работало, которые осуществляли пропуск людей, то сейчас это уже 4−5. То же самое происходит и на КПП «Станице Луганской», то есть увеличено количество пропускных кабинок, их там 5 или 6, а раньше было две «.

Лиснянский добавил, что сейчас много внимания уделяется улучшению условий на пропускных пунктов:

«Мы видим, что сейчас очень много смертей на КПВВ и они случаются из-за того, что люди просто не выдерживают в очередях, но украинская сторона все делает для того, чтобы улучшить работу КПВВ. И не только КПВВ, но и внутренних контрольно-пропускных пунктов».