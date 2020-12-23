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Архив - Луганская область

В "ЛНР" ограничили цену на куриные яйца

23.12.2020 10:00
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В "ЛНР" ограничили цену на куриные яйца

Яйца производства сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью «Авис» до 31 марта будут реализовываться по цене не более 60,95 руб. за десяток. Об этом сообщили в "министерстве промышленности и торговли".
Там рассказали, что в рамках заключенного с рядом министерств меморандума производитель «берет на себя обязательство реализовывать яйцо куриное первого сорта по оптово-отпускной цене не более 53 рос. руб. за один десяток и в розницу данная продукция должна реализовываться по цене не более 60,95 рос. руб. за один десяток».
Меморандум будет действовать до 31 марта 2021 года.



Теги: цена, ограничение, ЛНР, яйца
 
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