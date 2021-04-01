На КПВВ "Счастье" заработал мобильный сервисный центр МВД

01.04.2021 16:00

Мобильный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины впервые начал работу в городе Счастье Луганской области. Он расположен возле КПВВ "Счастье". Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на "Дом".

В мобильном центре предоставляют такие услуги:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

замена водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения;

приём заявок на получение справок об отсутствии судимостей и их выдача.

За день здесь планируют обслужить 50 человек.

Мобильные сервисные центры МВД — это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдалённых населённых пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД, и предоставляют почти все те же услуги, что и стационарные сервисные центры. Они работают по средам, четвергам и пятницам. С графиком работы мобильных сервисных центров в Луганской области можно ознакомится тут.