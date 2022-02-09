В Станице Луганской задержан один из командиров НВФ "ЛНР"

09.02.2022 08:00

В Станице Луганской контрразведка СБУ задержала экс-замкомандира группировки сепаратистов. Об этом сообщает СБУ во вторник, 8 февраля.

Злоумышленник пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления ID-паспорта и получения пенсионных выплат.

В СБУ уточнили, что задержан житель Антрацитовского района, который в 2014 году добровольно присоединился к сепаратистам и был назначен заместителем главаря одной из группировок так называемой "Казачьей национальной гвардии". Его "подразделение" принимало активное участие в боевых действиях против украинских военных на территории Краснодонского (ныне Сорокинский) и Антрацитовского районов Луганской области.

Впоследствии мужчина покинул ряды сепаратистов из-за конфликта с главарями, которые вместо "денежного содержания" выдавали подчиненным продукты питания. Затем длительное время он скрывался в ОРДЛО.

Теперь задержанному сообщено о подозрении в участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.