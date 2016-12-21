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Оккупанты в «ДНР» провели обыски в квартирах правоохранителей, оставшихся верными Украине
В "ДНР" прошли обыски в квартирах сотрудников полиции, которые остались верны присяге Украине и покинули оккупированную территорию, сообщил руководитель ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что главарь "ДНР" издал "указ" "об утверждении порядка учета перемещённых лиц на территории "ДНР" согласно которому власти квазиреспублики должны вести учёт перемещённых лиц. Также до 20 декабря 2016 года его "службы безопасности и полиции" должны были собрать всю информацию в отношении сотрудников ГУНП Донецкой области, которые остались верны присяге Украины, и сведения о пенсионерах МВД.
"В связи с этим до вчерашнего дня массово проводились обыски в квартирах и домовладениях сотрудников полиции, которые вынуждены были покинуть оккупированную территорию, допрашивают близких родственников. Создают картотеку "врагов супердержавы" на действующих сотрудников полиции", - сообщил глава Нацполиции области.
"Указанное "чудо в тельняшке" и исполнители в виде предателей в погонах в своей игре заигрались, унижая и оскорбляя родственников наших сотрудников. Для них это может вернуться бумерангом. Вопрос в том, что наступит час, когда за свои действия надо будет отвечать. И никакая амнистия не спасёт", - написал Аброськин.
Теги: Донбасс, полиция, обыск, ДНР
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