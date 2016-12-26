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В "ДНР" начались тотальные проверки документов - ловят дезертиров
26.12.2016 07:32
Боевики "ДНР" в разных городах начали облавы — на улицах у горожан проверяют документы представители вооруженного "спецназа". Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает "ДонПресс".
Активизация боевиков была замечена прежде всего в Донецке и Макеевке — они требовали у людей паспорта, обыскивали автомобили. Боевики были вооружены. Аналогичная ситуация местами наблюдалась и в Горловке.
По словам местных жителей, таким образом боевики пытаются найти дезертиров. "Много дезертиров у орков, на дуге им ВСУ вломили и они побежали, до сих пор остановить не могут", — написал один из авторов.
(Орфография и стилистика полностью сохранены).
Фото: from-ua.com/
Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, облава, паспорт, боевики, проверки
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