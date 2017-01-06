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В центре Зайцево снаряд попал в частный дом
06.01.2017 10:36
Так называемый "глава администрации" Горловки Иван Приходько заявил о прямом попадании снаряда в частный дом по ул. Карбышева в поселке Зайцево.
"Зайцево под обстрелом. Прямое попадание в центре посёлка. Карбышева 80. Пострадавших нет", - написал он на своей странице Вконтакте в 17:30 5 января.
Позже, около 8 часов вечера, Приходько добавил, что обстрел поселка возобновился.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, дом, снаряд, разрушения, Зайцево
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