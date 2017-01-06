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Архив - Донецкая область

В центре Зайцево снаряд попал в частный дом

06.01.2017 10:36
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В центре Зайцево снаряд попал в частный дом
Так называемый "глава администрации" Горловки Иван Приходько заявил о прямом попадании снаряда в частный дом по ул. Карбышева в поселке Зайцево.

"Зайцево под обстрелом. Прямое попадание в центре посёлка. Карбышева 80. Пострадавших нет", - написал он на своей странице Вконтакте в 17:30 5 января.

Позже, около 8 часов вечера, Приходько добавил, что обстрел поселка возобновился.


Фото: https://twitter.com/

Теги: Донбасс, дом, снаряд, разрушения, Зайцево
 
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