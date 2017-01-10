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В Мариуполе произошло масштабное ДТП (ФОТО)
10.01.2017 13:57
Пять человек пострадали в ДТП с участием такси в Мариуполе, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
Столкновение произошло на ул. Макара Мазая в Кальмиусском районе. Водитель автомобиля "Хюндай" осуществлял разворот и не пропустил такси ("Дэу Ланос"), в котором находились водитель и 3 пассажира. В результате аварии все 5 участников дорожного движения получили травмы.
Пострадавшие бригадами «скорой помощи» доставлены в больницу. Детей среди них нет.
На месте работают сотрудники Кальмиусского отделения полиции и патрульные полицейские. После проведения следственно-оперативных мероприятий факту будет дана правовая оценка.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, ДТП
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