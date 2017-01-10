В Мариуполе произошло масштабное ДТП (ФОТО)

10.01.2017 13:57

Пять человек пострадали в ДТП с участием такси в Мариуполе, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



Столкновение произошло на ул. Макара Мазая в Кальмиусском районе. Водитель автомобиля "Хюндай" осуществлял разворот и не пропустил такси ("Дэу Ланос"), в котором находились водитель и 3 пассажира. В результате аварии все 5 участников дорожного движения получили травмы.



Пострадавшие бригадами «скорой помощи» доставлены в больницу. Детей среди них нет.



На месте работают сотрудники Кальмиусского отделения полиции и патрульные полицейские. После проведения следственно-оперативных мероприятий факту будет дана правовая оценка.