Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Кто из мариупольцев попал в «списки Савченко»

12.01.2017 13:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кто из мариупольцев попал в «списки Савченко»

В перечне людей, названных в «списках Савченко», есть и мариупольцы. Об этом пишет «Сайт города Мариуполя».
Издание отмечает, что среди упомянутых в списках мариупольцев есть и те, кого запрашивает Украина, и те, кого хотят вернуть представители «республик».
Так, среди тех, кто содержится на неподконтрольных территориях, упомянут Кузьма Гашпор. По данным издания, дом Кузьмы Гашпора в с. Безыменном, заняли боевики «ДНР», а сам он пропал. Позже стало известно, что он находится в СИЗО на неподконтрольной территории, и семья не оставляет попыток встретиться с ним. В июне 2016 года дочь мужчины Ирина побывала в Донецком СИЗО и встретилась с отцом.
Есть мариупольцы и среди тех, кого запрашивают представители «республик».
Самый известный из них, по мнению издания, – «народный мэр» Александр Фоменко. В 2014 году Службой безопасности Украины в Запорожской области против него было начато уголовное производство. На данный момент Фоменко содержится в СИЗО Мариуполя.
Кроме того, журналисты отмечают, что в списке названы сразу три представителя формирования «Мангуст». Это 29-летний Виктор Скрипник, 41-летний Евгений Дружинин и 24-летний Александр Стрельников.
Кроме того, среди запрашиваемых «ДНР» числится и Александр Хабаров, который являлся одним из участников пророссийских митингов, и сейчас арестован.
Также в «списках Савченко» назван 30-летний Кирилл Филичкин. Мужчина осужден на 7 лет и отбывает наказание в Запорожской области. Истчник Донецкие новости



Теги: Мариуполь, обмен, список, пленные
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх