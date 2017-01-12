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Кто из мариупольцев попал в «списки Савченко»
В перечне людей, названных в «списках Савченко», есть и мариупольцы. Об этом пишет «Сайт города Мариуполя».
Издание отмечает, что среди упомянутых в списках мариупольцев есть и те, кого запрашивает Украина, и те, кого хотят вернуть представители «республик».
Так, среди тех, кто содержится на неподконтрольных территориях, упомянут Кузьма Гашпор. По данным издания, дом Кузьмы Гашпора в с. Безыменном, заняли боевики «ДНР», а сам он пропал. Позже стало известно, что он находится в СИЗО на неподконтрольной территории, и семья не оставляет попыток встретиться с ним. В июне 2016 года дочь мужчины Ирина побывала в Донецком СИЗО и встретилась с отцом.
Есть мариупольцы и среди тех, кого запрашивают представители «республик».
Самый известный из них, по мнению издания, – «народный мэр» Александр Фоменко. В 2014 году Службой безопасности Украины в Запорожской области против него было начато уголовное производство. На данный момент Фоменко содержится в СИЗО Мариуполя.
Кроме того, журналисты отмечают, что в списке названы сразу три представителя формирования «Мангуст». Это 29-летний Виктор Скрипник, 41-летний Евгений Дружинин и 24-летний Александр Стрельников.
Кроме того, среди запрашиваемых «ДНР» числится и Александр Хабаров, который являлся одним из участников пророссийских митингов, и сейчас арестован.
Также в «списках Савченко» назван 30-летний Кирилл Филичкин. Мужчина осужден на 7 лет и отбывает наказание в Запорожской области. Истчник Донецкие новости
Теги: Мариуполь, обмен, список, пленные
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