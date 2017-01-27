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В "ДНР" ожидают прибытие делегации Генштаба России, при подготовке соблюдается строгая секретность

27.01.2017 12:03
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В "ДНР" ожидают прибытие делегации Генштаба России, при подготовке соблюдается строгая секретность

Так называемое "командование" "1-го АК ДНР" ожидает прибытия в оккупированный Донецк в ближайшее время делегации из представителей Генштаба ВС РФ и Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ. Об этом сообщает нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на странице в "Фейсбуке". 

Отмечается, что делегация возглавит начальник штаба Центра территориальных войск ЮВО генерал-лейтенант Теплинским М.Ю. 

"Цель прибытия делегации неизвестна, при подготовке соблюдаются строгие меры секретности. Напомним: руководство и обеспечение «армейских корпусов» российских оккупантов на Донбассе осуществляется через Центр территориальных войск ЮВО ВС РФ. Генерал-лейтенант Теплинский осуществляет непосредственное руководство войсками оккупантов на Донбассе и несет личную ответственность за ведение боевых действий на территории Украины", - отмечают в ИС. 


Фото: telegraf.com.ua/

Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Генштаб, ДНР, боевики
 
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