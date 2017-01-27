В "ДНР" ожидают прибытие делегации Генштаба России, при подготовке соблюдается строгая секретность

27.01.2017 12:03

Так называемое "командование" "1-го АК ДНР" ожидает прибытия в оккупированный Донецк в ближайшее время делегации из представителей Генштаба ВС РФ и Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ. Об этом сообщает нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на странице в "Фейсбуке".



Отмечается, что делегация возглавит начальник штаба Центра территориальных войск ЮВО генерал-лейтенант Теплинским М.Ю.



"Цель прибытия делегации неизвестна, при подготовке соблюдаются строгие меры секретности. Напомним: руководство и обеспечение «армейских корпусов» российских оккупантов на Донбассе осуществляется через Центр территориальных войск ЮВО ВС РФ. Генерал-лейтенант Теплинский осуществляет непосредственное руководство войсками оккупантов на Донбассе и несет личную ответственность за ведение боевых действий на территории Украины", - отмечают в ИС.