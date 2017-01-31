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Жебривский сообщил о предварительной договоренности о режиме тишины в Авдеевке с 12:00

31.01.2017 12:09
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Жебривский сообщил о предварительной договоренности о режиме тишины в Авдеевке с 12:00

Существует предварительная информация о режиме тишины в Авдеевке с 12:00 31 января. Об этом сообщил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 11:40 боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения. Режима тишины все еще нет. Российская сторона не предоставила письменного подтверждения режима прекращения огня. Есть предварительная информация о наступления режима тишины в 12:00. Ремонтные бригады готовы немедленно начать работы по восстановлению линий электропередач", – написал Жебривский.

 Напомним, в Авдеевке объявили режим ЧС в связи с обострением ситуации со стороны боевиков и угрозой гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. Местные власти готовятся к возможной эвакуации, однако как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Впрочем нардеп Евгений Дейдей сообщает, что эвакуация уже началась. Однако, подтверждений этой информации  пока нет.

В результате утреннего обстрела боевиками Авдеевки ранен мирный житель. Город боевики обстреливают из тяжелой артиллерии, обстрелы не прекращаются. 

В понедельник, 30 января, Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию и поручил созвать экстренное заседание Трехсторонней контактной группы.


Фото: donbass.uа

Теги: Донбасс, Авдеевка, договор, режим, Жебривский
 
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