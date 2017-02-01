- За 4 суток в Авдеевке ранены 6 мирных жителей, повреждены 26 домов11:01
- Вчера главарь "ДНР" Захарченко попиарился на позициях боевиков в районе Авдеевки (ВИДЕО)10:52
- Морги Донецка забиты трупами боевиков и российских "ихтамнетов"- разведка10:48
- Травматологический диспансер Донецка освободили под раненых боевиков, 80 мест уже заняты - блогер10:46
- Донецк и Макеевка остались без воды10:28
- Авдеевский коксохим будет работать, если не случится прямых попаданий - директор АКХЗ10:25
- Желающих эвакуироваться из Авдеевки немного, в массовой эвакуации пока нет необходимости - Жебривский10:19
- В Авдеевке не могут начаться ремонтные работы - российские генералы отказывают в "режиме тишины"10:09
- Сегодня российские оккупанты возобновили обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях фронта10:02
- Кремль гонит на убой людей, лишь бы подтвердить достоверность своего заявления о взятии Авдеевки - волонтер09:55
В Авдеевке не могут начаться ремонтные работы - российские генералы отказывают в "режиме тишины"
Восстановление поврежденных в результате боевых действий линий электроснабжения и газопроводов затягивается в связи с отказом боевиков соблюдать "режим тишины". Об этом сообщил корреспондент телеканала "112 Украина" Игорь Меделян.
"Как сегодня заявили в Совместном центре контроля и координации, боевики в одностороннем порядке заявили о том, что они не будут соблюдать сегодня "режим тишины". Поэтому ремонтные бригады не могут выйти в зону обстрела для того, чтобы починить поврежденные сети. Так что вопрос обеспечения электричеством города пока завис. Во многих домах нет газа и света", - прокомментировал корреспондент.
Он также отметил, что минувшая ночь прошла без обстрелов и была сравнительно спокойнее предыдущих.
"Сейчас происходит эвакуация людей из города. Это в первую очередь дети и их родители. Это те люди, которые выразили желание покинуть город на некоторое время, пока не наступит покой и тишина", - сообщил корреспондент.
Напомним, что в Авдеевке объявили режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. Местные власти готовятся к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.
В домах жителей Авдеевки поддерживается тепло благодаря коксохимическому заводу, спасатели организовали пункты обогрева, для людей развозят горячую еду, а во многих городах собирают теплые вещи, продукты, медикаменты.
Фото: www.segodnya.ua/
Теги: Россия, Донбасс, Авдеевка, ремонт, режим
- Российские генералы гарантировали прекращение обстрелов в районе Авдеевки в течение нескольких часов
- "Дворцовый переворот в Кремле неминуем", - российский эмигрант (ВИДЕО)
- Авдеевский коксохим получил разрешение на ремонтные работы, уже запущена газодувная машина минимальной мощности
- Мэр Донецка "отбрил" российского журналиста
- В России уже в ближайшее время возможен переворот - политолог
- Россияне высказались о возможном перевороте в России (ВИДЕО)
- За 4 суток в Авдеевке ранены 6 мирных жителей, повреждены 26 домов11:01
- Вчера главарь "ДНР" Захарченко попиарился на позициях боевиков в районе Авдеевки (ВИДЕО)10:52
- Морги Донецка забиты трупами боевиков и российских "ихтамнетов"- разведка10:48
- Травматологический диспансер Донецка освободили под раненых боевиков, 80 мест уже заняты - блогер10:46
- Донецк и Макеевка остались без воды10:28
- Авдеевский коксохим будет работать, если не случится прямых попаданий - директор АКХЗ10:25
- Желающих эвакуироваться из Авдеевки немного, в массовой эвакуации пока нет необходимости - Жебривский10:19
- В Авдеевке не могут начаться ремонтные работы - российские генералы отказывают в "режиме тишины"10:09
- Сегодня российские оккупанты возобновили обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях фронта10:02
- Кремль гонит на убой людей, лишь бы подтвердить достоверность своего заявления о взятии Авдеевки - волонтер09:55
- За 4 суток в Авдеевке ранены 6 мирных жителей, повреждены 26 домов11:01
- Вчера главарь "ДНР" Захарченко попиарился на позициях боевиков в районе Авдеевки (ВИДЕО)10:52
- Морги Донецка забиты трупами боевиков и российских "ихтамнетов"- разведка10:48
- Травматологический диспансер Донецка освободили под раненых боевиков, 80 мест уже заняты - блогер10:46
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка10:34
- Донецк и Макеевка остались без воды10:28
- Авдеевский коксохим будет работать, если не случится прямых попаданий - директор АКХЗ10:25
- Желающих эвакуироваться из Авдеевки немного, в массовой эвакуации пока нет необходимости - Жебривский10:19
- В Китае найден древнейший предок человека10:15
- В Авдеевке не могут начаться ремонтные работы - российские генералы отказывают в "режиме тишины"10:09
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка10:34
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- Как готовить и пить соки для повышения иммунитета08:30
- Ученые рассказали о самом заботливом животном на Земле07:48
- 8 секретов успешных отношений22:18
- Нігті розкажуть про хвороби15:40
- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново
- В оккупированном Донецке снаряд попал в парикмахерскую, пострадал рынок "Привокзальный" (ФОТО)
- Для украинцев изменились правила регистрации автомобиля
- Появилась сводка и фото разрушений в оккупированном Донецке (ФОТО)
- Проверка фактического проживания: права и обязанности переселенцев
- Боевики готовят провокацию для ввода российских войск — журналист
- "Петровский район Донецка, утро - "прилеты" - жители вынуждены прятаться в подвалах
- Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист
- Дончане сообщают о разрушениях в городе
- В Авдеевке идет бой: оккупанты начали наступление