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В Авдеевке не могут начаться ремонтные работы - российские генералы отказывают в "режиме тишины"

01.02.2017 10:09
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В Авдеевке не могут начаться ремонтные работы - российские генералы отказывают в "режиме тишины"

Восстановление поврежденных в результате боевых действий линий электроснабжения и газопроводов затягивается в связи с отказом боевиков соблюдать "режим тишины". Об этом сообщил корреспондент телеканала "112 Украина" Игорь Меделян. 

"Как сегодня заявили в Совместном центре контроля и координации, боевики в одностороннем порядке заявили о том, что они не будут соблюдать сегодня "режим тишины". Поэтому ремонтные бригады не могут выйти в зону обстрела для того, чтобы починить поврежденные сети. Так что вопрос обеспечения электричеством города пока завис. Во многих домах нет газа и света", - прокомментировал корреспондент. 

Он также отметил, что минувшая ночь прошла без обстрелов и была сравнительно спокойнее предыдущих. 

 "Сейчас происходит эвакуация людей из города. Это в первую очередь дети и их родители. Это те люди, которые выразили желание покинуть город на некоторое время, пока не наступит покой и тишина", - сообщил корреспондент.

Напомним, что в Авдеевке объявили режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. Местные власти готовятся к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.

В домах жителей Авдеевки поддерживается тепло благодаря коксохимическому заводу, спасатели организовали пункты обогрева, для людей развозят горячую еду, а во многих городах собирают теплые вещи, продукты, медикаменты.


Фото: www.segodnya.ua/

Теги: Россия, Донбасс, Авдеевка, ремонт, режим
 
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