"Донбасс" во второй раз в этом сезоне обыграл "Витязь" с "сухим" счетом

01.02.2017 22:39

В рамках 34-го тура Украинской хоккейной лиги "Донбасс" во второй раз в текущем сезоне обыграл "Витязь" с "сухим" счетом.



Исход встречи дончане решили еще в первом периоде, забросив 7 безответных шайб в ворота Александра Томашука. Причем, гости уложились в 15 минут, забивая в среднем один гол чуть больше, чем за 2 минуты. Таким образом, на первый перерыв ушли, имея в активе по дублю Егор Безуглый и Роман Благой, а также по точному выстрелу нанесли Евгений Никифоров, Никита Буценко и Шамиль Рамазанов.



"Витязь", в свою очередь, в первом периоде воротам Евгения Царегородцева не угрожал и вовсе. В течение 20 минут хозяева выполнили три броска и все с дальней дистанции. Для вратаря "Донбасса" угрозы они не несли.



Еще три шайбы дончане отправили в цель во втором отрезке. Пожалуй, наиболее эффектным получилось взятие ворот в исполнении Безуглого, который, получив передачу от Шаманского, проскочил по правому борту, сместился в центр и, технично убрав голкипера, довел свой лицевой счет до хет-трика.



Достижение Безуглого превзошел Роман Благой, который к дублю в первой 20-минутке, добавил дубль в третьей. А точку поставил Виктор Захаров, подставив клюшку под бросок Победоносцева.



Примечательно, что последний раз харьковчане проигрывали "всухую" еще 9 ноября 2016-го в игре именно против "Донбасса" в Дружковке. Тогда счет был 0:10. В этот раз в Харькове - 0:13.



Украинская хоккейная лига. 34 тур.



"Витязь" Харьков – "Донбасс" Донецк – 0:13 (0:7, 0:3, 0:3).



Шайбы: 0:1 Никифоров (Кугут), 02:23-бол, 0:2 Безуглый (Чердак), 03:09, 0:3 Безуглый (Яковлевс), 06:17-бол., 0:4 Буценко (Никифоров), 08:26, 0:5 Р.Благой (Нименко, Вл.Алексюк), 14:30, 0:6 Рамазанов (Яковлевс), 16:52, 0:7 Р.Благой (Нименко, Шафаренко), 17:54, 0:8 Безуглый (Шаманский), 27:17, 0:9 Нименко (Р.Благой, Победоносцев), 28:04, 0:10 Шаманский (Яковлевс), 38:31-бол, 0:11 Р.Благой (Победоносцев, Бондарев), 51:08, 0:12 Р.Благой (Мазур), 51:58, 0:13 Захаров (Победоносцев, Рамазанов), 59:33-бол.