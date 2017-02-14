На блокпостах Донбасса снова огромные автомобильные очереди: к "Майорску" и "Марьинке" добавилось "Гнутово"

14.02.2017 09:38

Сегодня утром на контрольных пунктах въезда и выезда, расположенных на линии разграничения на Донбассе, скопилось более шестисот автомобилей. Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

"Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 70/100; "Марьинка" - 150/100; "Новотроицкое" - 40/30; "Гнутово" - 120/35", - сообщают в пресс-службе ведомства.

Как отмечают в ГПС Украины, за минувшие сутки через пункты въезда и выезда в зоне проведения АТО линию разграничения пересекли 17,9 тысяч человек и 3,3 тысячи транспортных средств.

"Майорское" - 4455 человек и 780 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 3994 человек и 980 транспортных средств;

"Марьинка" - 3900 человек и 905 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 3235 человек;

"Гнутово" - 2305 человек и 585 транспортных средств.