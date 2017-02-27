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Архив - Донецкая область

Блокада Донбасса привела к остановке ДМЗ

27.02.2017 17:12
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Блокада Донбасса привела к остановке ДМЗ

В Донецке с 27 февраля приостановил свою работу металлургический завод, входящий в группу Донецксталь

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что работу единственной действующей доменной печи прекратили из-за отсутствия железорудного сырья, которое невозможно поставлять из-за блокады Донбасса

На заводе рассказали, что 26 февраля последняя дневная смена выплавила 400 тысяч тонн чугуна, а после прекратила работу.

«Причина остановки — нехватка именно железорудного сырья. Кокс поставлялся с Макеевского КХЗ, проблем с ним не было», — добавили на предприятии.

Ранее лидеры террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» потребовали от Украины снять блокаду Донбасса.

Также главарь «ДНР» Александр Захарченко объявил о создании «штаба для контроля над переводом предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление».

Кстати, ультиматум «ЛДНР» связали с приездом к оккупантам нардепа Надежды Савченко. 

 

Источник:  politeka.net



Теги: Донбасс, остановка, блокада, заводы
 
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