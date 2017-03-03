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На Донбассе дело идет к финалу - мнение эксперта
"Национализация" украинских предприятий на оккупированных территориях Донбасса является обычным шантажом, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой.
"Национализация" украинских предприятий на Донбассе – обычный шантаж. Такой же, как признание "документов" так называемых республик. Думаю, они готовятся к послевоенному периоду, чтобы иметь основания предъявлять в российских судах "документы" на собственность. Понятное дело, что больше нигде эту филькину грамоту признавать не будут. Они пытаются придать хоть какую-то форму легитимности своим уголовным действиям. Это как в 1990-х годах, когда бандиты захватывали банки, называя это "приватизацией". Но это был обычный рэкет", – отметил Боровой.
По его словам, 2017 год станет последним, когда россияне могли жить на запасы, сделанные в "жирные годы".
"Почему боевики на Донбассе активизировались именно сейчас? Думаю, дело идет к финалу. Закрепиться бандитской "власти" в Украине не удалось. В отличие от той же Абхазии. Всем понятно, что решение проблем России возможно только после ее ухода с Донбасса и Крыма. США и Европа четко сформулировали свою позицию: пока оккупированные территории Украины не будут освобождены, санкции с РФ не снимут. А это значит, что Россия и дальше будет жить только благодаря запасам, сделанным в жирные годы. Но они заканчиваются. 2017 год станет последним, когда россияне могли жить на эти запасы", – подчеркнул собеседник.
Он не исключает, что вскоре могут начаться переговоры по деоккупации украинских территорий.
"Думаю, в ближайшее время могут начаться переговоры по освобождению украинских территорий. И уже не с террористами, а с Москвой. Я говорю о переговорах между Россией с одной стороны и цивилизованным миром, США, Украиной или ЕС – с другой. К сожалению, Путин не хочет просто так сам уйти из Украины. Он надеется сформулировать какие-то условия. Предполагаю, что они будут касаться гарантий обеспечения его личной безопасности и сохранения власти в РФ", – резюмировал Боровой.
27 февраля главари "ЛДНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий пригрозили остановить поставки угля и "ввести внешнее управление" на украинских предприятиях, работающих на оккупированных территориях, если до 00.00 1 марта не будет снята товарная блокада Донбасса активистами и ветеранами АТО.
1 марта Захарченко заявил, что боевики "национализировали" уже около 40 украинских предприятий.
1 марта вступило в силу "постановление" "совета министров ЛНР" об установлении официальной денежной единицы на территории, подконтрольной этой террористической структуре, – российского рубля.
Фото: uapress.info
Теги: Донбасс, предприятие, Константин Бромберг, ДНР, национализация
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