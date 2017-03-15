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СНБО ввел транспортную блокаду ДНР и ЛНР
Утром 15 марта Совет национальной безопасности и обороны провел экстренное заседание, в ходе которого было принято решение установить транспортную блокаду ОРДЛО, усилить безопасность в зоне АТО и ввести санкции против банков с российским капиталом. Президент Украины Петр Порошенко предложил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) временно полностью прекратить транспортное сообщение с оккупированной территорией Донбасса. Об этом журналисты интернет-издания «Информат» узнали из размещенном на сайте главы государства текста его выступления на экстренном заседании СНБО.
«Предлагаю СНБО принять решение о временной полной остановке транспортного, и не только железнодорожного, сообщения с оккупированной территорией. Оно будет действовать до тех пор, пока оккупанты не вернут под юрисдикцию Украины украденные украинские предприятия», — сказал Порошенко.
По его словам, ситуация на востоке Украины существенно ухудшилась, Россия признала паспорта так называемых «ЛНР-ДНР».
«А их самозваное руководство конфисковало, захватило украинские предприятия. Предварительная стоимость отобранных активов равняется $2 млрд. Часть собственников, следует отдать им должное, свернули производство. А те, кто его продолжает, конечно же, пусть и не рассчитывают на реализацию товаров в Украине», — сказал П.Порошенко.
Он добавил, что благодаря усилиям блокирующих и террористов Украина потеряла свои предприятия «и это, к сожалению, создало новую реальность».
Исключением, по словам главы государства, должны стать лишь гуманитарные грузы.
«Исключение будет сделано только для гуманитарных грузов – украинских, международных организаций — ООН, Красного Креста и других — лекарств, товаров первой необходимости. Мы не должны допустить ухудшения гуманитарной ситуации на оккупированных территориях», — подчеркнул Петр Порошенко.
Комментируя факт нападения на полицейских на блокпостах в Донецкой области с участием народных депутатов, президент также заявил, что СНБО должен принять решение для предотвращения раскачивания ситуации политиканами.
«Я смотрел это позорное видео, как избивали полицейских…, как пытались вырвать у них оружие, как унижали бойцов Национальной гвардии и полиции, которые прошли боевые действия с расчета, что те не могут поднять руку на неприкосновенного избранника», — сказал президент.
По словам Порошенко, представители СБУ и Национальной полиции действовали в рамках закона и проявляли терпимость.
«Уважаемые члены Совета национальной безопасности и обороны! Решение, которое мы с вами сегодня должны принять, не простое, но помимо прочего, оно продиктовано необходимостью предотвратить дестабилизацию ситуации в стране, которую раскачивают, эту ситуацию, политиканы. Оно продиктовано нашим желанием не допустить гражданских противостояний, прекратить втягивание областей и городских советов в те вопросы, которые совершенно не относятся к их компетенции. Еще раз подчеркиваю — раскачивают политическую ситуацию в стране», — подчеркнул президент.
Это же решение подтвердил и Секретарь СНБО Александр Турчинов.
«Учитывая захват украинских предприятий и обострение ситуации безопасности в зоне АТО, СНБО приняло решение приостановить перемещение грузов через линию столкновения», — заявил Турчинов по итогам экстренного заседания Совета, передает УНИАН.
«Констатируя резкую эскалацию российской агрессии против Украины, насильственный захват украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, осознавая обострение угроз экономической и энергетической безопасности Украины, спровоцированное сознательными действиями террористов, и учитывая то, что РФ начала на государственном уровне признавать «документы» самопровозглашенных республик, с целью защиты прав и свобод граждан Украины и обеспечения национальной безопасности Украины СНБО решил: временно, до реализации пунктов 1-2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий, прекратить перемещение грузов через линию столкновения», — сказал Александр Турчинов по окончании заседания.
По его словам, Кабинету Министров Украины было поручено безотлагательно разработать и внедрить план мероприятий по обеспечению безопасного и надежного функционирования топливно-энергетического и металлургического комплекса Украины, проанализировать негативное влияние на экономику и бюджет страны и принять меры по их минимизации.
«Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию столкновения железнодорожными и автомобильными путями и создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения», — добавил Секретарь СНБО.
Также МВД, Нацполиции, Национальной гвардии и СБУ было поручено принять дополнительные меры по укреплению общественной безопасности и противодействии диверсионным и террористическим проявлениям, попыткам нарушения общественного порядка.
Александр Турчинов также отметил, что руководство Антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях должно принять исчерпывающие меры по нейтрализации возможных вооруженных провокаций.
«Кроме того, Национальному банку Украины, Службе безопасности Украины поручено проанализировать деятельности банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в частности относительно введения против них санкций», — подытожил Секретарь СНБО.
Теги: Украина, Донбасс, СБУ, СНБО, Сбербанк, ДНР, ЛНР, АТО, Порошенко
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