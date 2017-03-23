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Архив - Донецкая область

Боевики «ЛДНР» могут лишиться «признания» России

23.03.2017 22:48
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Боевики «ЛДНР» могут лишиться «признания» России

Боевики так называемых «народных республик» Донбасса («ЛДНР») могут лишиться «официального признания» со стороны российского куратора

Как пишет Politeka со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделал постпред Москвы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию кризиса на Донбассе Борис Грызлов.

Он заверил, что признание «официальных документов», таких как паспорта и другие удостоверения личности боевиков – лишь «временная мера».

Главным условием отмены такого решения Кремля российский чиновник называет выполнение Минских соглашений Киевом.

«Признание паспортов самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» носит временный характер — до выполнения минских договоренностей», — заверил постпред РФ и особо отметил, что его заявление носит официальный характер.

«На сегодняшний день, скажем так, вопрос о признании «ДНР» и «ЛНР» не стоит. Мы пытаемся работать по Минским соглашениям», — процитировало издание слова Грызлова.

Напомним, указ о якобы признании паспортов боевиков так называемой «ДНР» и «ЛНР» президент РФ Владимир Путин подписал 18 февраля.



Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики
 
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