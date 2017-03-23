Боевики «ЛДНР» могут лишиться «признания» России

23.03.2017 22:48

Боевики так называемых «народных республик» Донбасса («ЛДНР») могут лишиться «официального признания» со стороны российского куратора

Как пишет Politeka со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделал постпред Москвы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию кризиса на Донбассе Борис Грызлов.

Он заверил, что признание «официальных документов», таких как паспорта и другие удостоверения личности боевиков – лишь «временная мера».

Главным условием отмены такого решения Кремля российский чиновник называет выполнение Минских соглашений Киевом.

«Признание паспортов самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» носит временный характер — до выполнения минских договоренностей», — заверил постпред РФ и особо отметил, что его заявление носит официальный характер.

«На сегодняшний день, скажем так, вопрос о признании «ДНР» и «ЛНР» не стоит. Мы пытаемся работать по Минским соглашениям», — процитировало издание слова Грызлова.

Напомним, указ о якобы признании паспортов боевиков так называемой «ДНР» и «ЛНР» президент РФ Владимир Путин подписал 18 февраля.