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Архив - Донецкая область

В Мариуполе самый дорогой проезд в общественном транспорте

29.03.2017 20:45
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В Мариуполе самый дорогой проезд в общественном транспорте

В Мариуполе с 1 апреля проезд в электротранспорте будет самым дорогим в Украине - 3,5 гривен. Проезд в мариупольских маршрутках также подорожает.
Первоапрельское подорожание проезда в Мариуполе - это только первый этап. Уже с 1 августа проезд в трамваях и троллейбусах снова подорожает - до 4 гривен, в коммунальных автобусах - до 5 гривен, а за проезд в убитых маршрутках частных перевозчиков придётся заплатить 6 гривен

 



Теги: Донбасс, Мариуполь, проезд, общественный транспорт
 
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