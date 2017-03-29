В Мариуполе самый дорогой проезд в общественном транспорте

29.03.2017 20:45

В Мариуполе с 1 апреля проезд в электротранспорте будет самым дорогим в Украине - 3,5 гривен. Проезд в мариупольских маршрутках также подорожает.

Первоапрельское подорожание проезда в Мариуполе - это только первый этап. Уже с 1 августа проезд в трамваях и троллейбусах снова подорожает - до 4 гривен, в коммунальных автобусах - до 5 гривен, а за проезд в убитых маршрутках частных перевозчиков придётся заплатить 6 гривен