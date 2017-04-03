Захарченко задумал отжать автомобили украинских предприятий, - ИС

03.04.2017 18:45

Как стало известно группе ИС, глава «днр» О.Захарченко дал указание руководителям Старобешевской и Зуевской ТЭС в течение недели предоставить ему перечень автотранспортных средств (с указанием полной информации по автомобилям), которые в течение 2014-2017 годов были «отжаты» представителями военных формирований «днр». Перечень автомобилей необходим якобы для принятия мер по их нахождению и возвращению на «национализированные» ТЭС.

Вместе с тем, боевиками «днр» также осуществляются мероприятия, направленные на «конфискацию» автотранспортных средств, въезжающих с подконтрольной территории Украины в «днр» и принадлежат энергогенерирующим предприятиям Украины, которые в дальнейшем планируется передать для нужд вышеуказанных ТЭС.

Ранее группа ИС сообщала, что «национализированным» предприятиям «днр» не хватает сырья, рабочие бегут из оккупации.

ИС