Украина, которую мы теряем… к счастью

23.05.2017 07:58

За переживаниями по поводу пресловутого «запрета» на социальные сети российско-эфесбешного происхождения оказалось несколько закамуфлированным одно очень важное обстоятельство. Украина, к которой мы привыкли за последние два с половиной десятка лет, уходит в небытие. Что это была за страна? Совершенно мирная, совершенно неспособная ни против кого ощетиниться, способная разрешить кому угодно практически всё что угодно. В этой стране можно было закутаться во флаг любого другого государства, сделав это по любому поводу, включая самый абсурдный… не знаю, закутаться в аргентинский флаг на день рождения Марадоны. И выйти в таком виде на улицу, где на вас даже никто и внимания не обратит… Или даже поинтересуются, что произошло, почему вы в таком виде, а узнав причину, одобрительно похлопают по плечу, улыбнутся и пожелают удачи…

Сейчас мы вынужденно уходим от этой доброжелательности по отношению к чему попало. И сегодня просто так выйти, предположим, на День Святого Иштвана с национальным венгерским флагом на улицу уже не получится. Скорее всего, натолкнётесь на хмурые, косые взгляды, на взгляды исподлобья, разговоры о сепаратизме или на неприятности покруче. Украинская власть, как всегда, не совсем вовремя, как всегда, с сумасшедшим опозданием, но запретила, уже теперь официально, ношение то ли георгиевской, то ли власовской, то ли гвардейской ленты. Называть её можно уже как угодно, но если вы сильно хотите «помнить и гордиться», то придётся это делать без этого атрибута. Гордиться можно, помнить тоже, но носить «колорадку» можно исключительно в кармане, если её из кармана извлечь в общественном месте, то вами обязаны будут заинтересоваться сотрудники правоохранительных органов. И если они не заинтересуются, то у них уже должны будут возникнуть определённые трудности.

В связи с тем, что российские соцсети попали под санкции, многие, естественно, сразу задались вопросом, насколько это ущемляет свободу слова. Любой запрет на получение любой информации в том или ином виде ущемляет свободу слова! Однако свобода слова – это категория мирного времени, а время у нас уж точно не мирное. И для такого времени более присуща категория информационной безопасности. И в этом смысле подобный «запрет» выглядит достаточно смехотворно. При том, что в Украине продолжает работать российский бизнес, работает торговля с РФ (кстати, её объёмы возросли в последнее время!), вещают российские телеканалы и вообще не понятно, что у нас с Россией. Мир, война, капитуляция или уже победа? Если победа, то в чём, и чья? А если капитуляция, то кого перед кем?

Но при всех аномальных привычках украинской власти впрягать лошадь то позади телеги, то сбоку от неё, то вообще пытаться обойтись без лошади, данная попытка ограничений выглядит как неправильно сделанное правильное действие. Да, свободе слова нанесён урон, но подобный запрет, выглядящий совершенно недопустимым посягательством на неё в логике мирного времени, был совершенно невозможен в той Украине, которую мы сейчас теряем. В той Украине было возможно не только беспрепятственное хождение с иностранными флагами, но и биг-борды со словами благодарности президенту чужой страны непонятно от кого непонятно за что. Луганчане помнят вот это позорище?

И, кстати, никто особо не возражал тогда. Однако кое-кому такой вольницы в высказываниях и выражении благодарностей с предпочтениями показалось мало, как следствие, теперь мы имеем войну. Следовательно, неизбежны ограничения в ношении символик, трансляциях, свободном высказывании, выражении собственного мнения. Ибо «Путин введи войска!» – это тоже в определённом смысле собственное мнение, иметь которое нынче не только вредно для общественного здоровья, но и небезопасно для здоровья личного.

Мы неизбежно обязаны будем превратить Украину в некое подобие военного лагеря. Сожалею, но чрезмерное изобилие свобод не принесло нам никакого благополучия, а принесло ощущение безнаказанности за любые призывы, включая откровенные призывы к нарушению государственного суверенитета. Смотрите на фото выше, чем это было по-вашему? Да-да, вольности, позволенные себе украинской властью с «Одноклассниками» и «ВКонтакте», выглядят цветочками, на самом деле, по сравнению с длинным санкционным перечнем. Этот перечень состоит из более чем тысячи фамилий граждан нескольких стран и из сотен юридических лиц, которым на разные сроки введены ограничения в различных видах деятельности в пределах государства Украина. Нам неизбежно пришлось бы вступить на этот путь, ибо неспособный защитить сам себя не вызывает ни уверенности у союзника, ни уважения у противника.

И вновь хотелось бы вернуться к вопросам попранной (или якобы попранной) свободы слова. Наша социал-либеральная публика страшно любит навешивать ярлыки, обвиняя кого попало то в диктаторских проявлениях, то в нацизме, то в фашизме, разбрасываясь «страшными словами» направо и налево. Больше всего раздражает в этом то обстоятельство, что многие в Украине делают вид, что именно Украина – первая страна демократического толка с выборной системой власти и свободой слова, столкнувшаяся с внешней агрессией и потребностью себя защищать. И что до нас обстоятельства никого не принуждали озаботиться собственной информационной безопасностью и защищать себя от вражеской пропаганды, противопоставляя ей пропаганду собственную. И что информационная безопасность – не менее (если не более) важная деталь всего комплекса безопасности, чем вооружённые силы и надёжная финансовая система.

И публику, которая этого не понимает, как часть той самой уходящей Украины, можно разделить на две части: хорошо оплаченных «либералов» (понятно, из каких «фондов» их оплачивают) и пресловутых «полезных идиотов» (вот только полезны они отнюдь не Украине). И та Украина, за которую ратуют обе части, совершенно нежизнеспособна в условиях войны с РФ. А объявляемые ограничения как раз и являются признаком того, что война в исполнении наших властных структур становится наконец-то более комплексным явлением.

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