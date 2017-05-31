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Один украинский военный погиб, пятеро получили ранения за минувшие сутки в зоне АТО
Боевики за минувшие сутки 44 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в среду утром. "В результате боевых действий за прошедшие сутки 1 украинский воин погиб, еще 5 получили ранения", - говорится в сообщении.
На приморском направлении противник из 120-мм минометов в течение часа обстреливал укрепления сил АТО вблизи Новотроицкого. С наступлением сумерек враждебные вооруженные провокации с применением стрелкового оружия и гранатометов происходили неподалеку Широкино, Гнутово, Березового, Богдановки, Павлополя, Марьинки и Красногоровки. Кроме того, по опорным пунктам сил АТО у Красногоровки и Богдановки противник вел огонь из вооружения БМП, а в районе Широкино, Павлополя и Марьинки обстрелы осуществляли вражеские снайперы.
На донецком направлении, обстреляв утром одно из сельских хозяйств неподалеку н.п. Новолуганское, что на Светлодарской дуге, боевики не прекратили обстреливать жилые кварталы и объекты инфраструктуры. Вечером они обстреляли из минометов Авдеевку. В результате чего ранения получили трое мирных жителей, которые в момент обстрела находились на автобусной остановке. Все они госпитализированы в городскую больницу. Один из них - в тяжелом состоянии. Также одна из мин попала во двор частного дома. Там никто не пострадал.
"В общем, Авдеевка и его пригороды остаются одной из самых горячих точек на карте боевых действий", - подчеркивают в штабе. На этом участке линии соприкосновения противник трижды применял запрещенные минометы калибра 120 мм, а также неоднократно бил по оборонным укреплениям из гранатометов различных модификаций и разнообразного стрелкового оружия. Кроме того, на данном направлении из пехотного вооружения боевики вели огонь по украинским воинам, которые держат оборону в районе Песков и Зайцево.
На луганском направлении зафиксировано 6 случаев использования боевиками оружия. В частности, после 18.00 и до полуночи противник обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Крымского, Станицы Луганской, Сизого и станции Донец.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, АТО, ВСУ, обстрелы
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