Один украинский военный погиб, пятеро получили ранения за минувшие сутки в зоне АТО

31.05.2017 10:40

Боевики за минувшие сутки 44 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в среду утром. "В результате боевых действий за прошедшие сутки 1 украинский воин погиб, еще 5 получили ранения", - говорится в сообщении.

На приморском направлении противник из 120-мм минометов в течение часа обстреливал укрепления сил АТО вблизи Новотроицкого. С наступлением сумерек враждебные вооруженные провокации с применением стрелкового оружия и гранатометов происходили неподалеку Широкино, Гнутово, Березового, Богдановки, Павлополя, Марьинки и Красногоровки. Кроме того, по опорным пунктам сил АТО у Красногоровки и Богдановки противник вел огонь из вооружения БМП, а в районе Широкино, Павлополя и Марьинки обстрелы осуществляли вражеские снайперы.

На донецком направлении, обстреляв утром одно из сельских хозяйств неподалеку н.п. Новолуганское, что на Светлодарской дуге, боевики не прекратили обстреливать жилые кварталы и объекты инфраструктуры. Вечером они обстреляли из минометов Авдеевку. В результате чего ранения получили трое мирных жителей, которые в момент обстрела находились на автобусной остановке. Все они госпитализированы в городскую больницу. Один из них - в тяжелом состоянии. Также одна из мин попала во двор частного дома. Там никто не пострадал.

"В общем, Авдеевка и его пригороды остаются одной из самых горячих точек на карте боевых действий", - подчеркивают в штабе. На этом участке линии соприкосновения противник трижды применял запрещенные минометы калибра 120 мм, а также неоднократно бил по оборонным укреплениям из гранатометов различных модификаций и разнообразного стрелкового оружия. Кроме того, на данном направлении из пехотного вооружения боевики вели огонь по украинским воинам, которые держат оборону в районе Песков и Зайцево.

На луганском направлении зафиксировано 6 случаев использования боевиками оружия. В частности, после 18.00 и до полуночи противник обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Крымского, Станицы Луганской, Сизого и станции Донец.