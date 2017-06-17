Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

У Попасній невідомі підняли руку на пам’ятник бійцям АТО

17.06.2017 11:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У Попасній невідомі підняли руку на пам’ятник бійцям АТО

У Попасній вандали завалили пам’ятний знак "Героям АТО" та зникли з місця злочину.

Як повідомляє Depo.Донбас з посиланням на користувача Jane Papuk у Facebook, 16 червня у Попасній площа Героїв зустріла мешканців районного центру зруйнованим пам’ятним знаком.

«Як видно з фото, злочинці повністю завалили гранітну плиту, на якій викарбовано імена героїв, що поклали своє життя за визволення нашого міста від незаконних збройних формувань», — написала користувачка Facebook.

Голова райдержадміністрації Сергій Шакун назвав руйнування пам’ятника актом зухвалого вандалізму.

«Безкарним цей інцидент залишати, однозначно, не можна. Правоохоронні органи вже займаються розслідуванням цього злочину, щоб встановити осіб, які вчинили правопорушення. Сподіваймось, що невдовзі ці вандали, яких затримають, за нашою пропозицією, підуть на передову», — прокоментував ситуацію Шакун.



Теги: Донбасс, памятник, АТО, Попасная
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх