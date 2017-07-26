"Уничтожают террористов под Дебальцево, не нарушая минских договоренностей!" - волонтер Мысягин рассказал, как дивизион САУ сил АТО громит "ДНР" на Светлодарской дуге

26.07.2017 13:29

На Светлодарской дуге сосредоточены мощные силы украинской артиллерии, включая дивизион САУ, "работающих" крупным калибром по террористам "ДНР". Об этом сообщил волонтер украинской армии Юрий Мысягин, отметив, что каждый удар артиллерии ВСУ под Дебальцево является очень болезненным и чувствительным для "ДНР".

Волонтер посетил позиции дивизиона САУ и сообщил, что бойцы украинской артиллерии способны отвечать на обстрелы террористов мощно и эффективно, не нарушая при этом рамки минских договоренностей. Указанный дивизион действует на Светлодарской дуге и в окрестностях населенного пункта Дебальцево. "Если вы читаете в новостях, что у террористов, что-то очень громко е**нулось или просто разлетелось на кусочки, то просто знайте, кто после этого ходят очень довольными", - написал он.