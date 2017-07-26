Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Уничтожают террористов под Дебальцево, не нарушая минских договоренностей!" - волонтер Мысягин рассказал, как дивизион САУ сил АТО громит "ДНР" на Светлодарской дуге

26.07.2017 13:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Уничтожают террористов под Дебальцево, не нарушая минских договоренностей!" - волонтер Мысягин рассказал, как дивизион САУ сил АТО громит "ДНР" на Светлодарской дуге

На Светлодарской дуге сосредоточены мощные силы украинской артиллерии, включая дивизион САУ, "работающих" крупным калибром по террористам "ДНР". Об этом сообщил волонтер украинской армии Юрий Мысягин, отметив, что каждый удар артиллерии ВСУ под Дебальцево является очень болезненным и чувствительным для "ДНР".

Волонтер посетил позиции дивизиона САУ и сообщил, что бойцы украинской артиллерии способны отвечать на обстрелы террористов мощно и эффективно, не нарушая при этом рамки минских договоренностей. Указанный дивизион действует на Светлодарской дуге и в окрестностях населенного пункта Дебальцево. "Если вы читаете в новостях, что у террористов, что-то очень громко е**нулось или просто разлетелось на кусочки, то просто знайте, кто после этого ходят очень довольными", - написал он.



Теги: Донбасс, Дебальцево, ДНР, АТО, ВСУ, САУ, Минские договоренности, Светлодарская дуга
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх