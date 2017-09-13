"Это просто капитуляция России и уничтожение "Л/ДНР"!" - Стрелков-Гиркин возмущен новым предложением Путина по Донбассу

13.09.2017 15:18

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин возмущен возможностью размещения миротворцев ООН на Донбассе и заявляет, что этот шаг будет означать капитуляцию России, поражение Путина и уничтожение "Л/ДНР".

Все это спровоцирует не просто позор Москвы, а начало конца путинского режима. Об этом бывший главарь боевиков написал на собственной странице в соцсети, процитировав соображения по поводу ввода миротворческой миссии в регион. Гиркин заявляет, что своим заявлением о миротворцах Путин "пукнул в лужу", ослабив и без того слабые позиции России в конфликте на Донбассе. Гиркин считает, что всего за три последних года войны на Донбассе Путин растерял весь свой авторитет и достижения, переплюнув в провале самых неудачливых правителей России за всю ее историю.

Источник Диалог.UA