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Архив - Донецкая область

«Перемирие» на Донбассе: позиции сил АТО обстреляли из артиллерии

18.09.2017 10:30
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«Перемирие» на Донбассе: позиции сил АТО обстреляли из артиллерии

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 31 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УП.

Уже традиционно вечером и ночью состоялись обстрелы в районе Авдеевской промзоны. Здесь российские наемники применяли гранатометы различных видов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Из этого же оружия враг дважды бил по украинским защитникам на шахте Бутовка.

На Луганском направлении впервые с начала перемирия противник применял артиллерию. Так, около 21 часа боевики открывали огонь из 122-миллиметровой артиллерии на подступах к Новотошковскому.

У Крымского и Причепиловки боевики били из минометов калибра 82 миллиметра.

На Приморском направлении наемники применяли зенитную установку в районе Гнутового, а крупнокалиберные пулеметы - дважды вблизи Водяного.

Как сообщается, силы АТО 14 раз открывали огонь в ответ.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, перемирие, обстрел, АТО
 
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