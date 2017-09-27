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Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"

27.09.2017 12:59
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Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"

На оккупированной части Луганской области по приказу “кураторов” из Москвы будет усилена антиукраинская пропаганда и увеличен объем пророссийского информационного контента. Нардеп Дмитрий Тымчук рассказал о решении России по усилению влияния кремлевских СМИ в “ЛНР”, передает “Диалог.UA”.

Главари “луганской республики” уже получили приказ от “кураторов” из РФ об увеличении объемов пророссийского информационного контента. Так, “министр связи и массовых коммуникаций ЛНР” уже начал внедрять в жизнь проект по увеличению зоны охвата населения оккупированной территории радиовещанием.

Оккупанты намерены установить два дополнительных радиовещательных передатчика в Чернухино и Хрустальный (бывший Красный Луч). В то же время вместо закрытого телеканала LifeNews в “ЛНР” будет вещать телеканал “Пятница”.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, радио, пропаганда, телеканал, ДНР, ЛНР, Тымчук
 
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