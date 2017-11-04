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Оккупанты Донбасса маневрируют и скрытно минируют
Появились оперативные данные группы "Информационное Сопротивление" касательно перемещения сил и средств оккупантов (местных боевиков, наемников и российских кадровых военных) на Донбассе.
По данным ИС, со стороны Кадиевки (быв. Стаханов) на Сентяновку (быв. Фрунзе) проследовало не менее 4-х БМП-12 с опознавательными знаками бандформирования "Призрак", также автотранспортом (Уралы и Камазы) в том же направлении перевозилось имущество и боеприпасы.
"Вполне вероятно, на участке Донецкий – Желобок – Фрунзе оккупанты перебросили в первую линию усиление в виде усиленного взвода с бронетехникой (информация проверяется), - отмечается в сообщении. - Ранее за "Бахмутской трассой" на этом участке сетью группы ИС фиксировалась переброска 1 ед. МТ-ЛБ и нескольких 120-мм миномётов".
В районе села Петровское, южнее посёлка и в направлении Викторовки оккупанты скрытно минируют местность, в том числе танковыми минами (напомним: на данном участке ранее было реализовано так называемое "разведение сторон").
"Очевидно, командование противника опасается на этом участке "прорыва" подразделений ВСУ с тяжёлой бронетехникой", - делают вывод эксперты ИС.
Кроме того, в обоих "армейских корпусах" оккупантов продолжаются активные мероприятия по боевой подготовке.
"На полигон в район южнее Тореза оккупанты вывели для боевого слаживания танковый батальон одной из мотострелковых бригад. Часть техники перевозилась трейлерами", - сообщает Информсопротивление.
Теги: Донбасс, боевики, военная техника, минирование, оккупанты
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