В Белой Церкви проходят торжества по случаю возвращения из зоны АТО героической бригады

05.11.2017 12:44

Сегодня, 5 ноября, сотни жителей Белой Церкви пришли в центр города, чтобы поприветствовать воинов 72-й отдельной механизированной бригады имени Чёрных Запорожцев, которые год сражались в районе Авдеевки.



Бригада вернулись в пункт постоянной дислокации. Возвращалась по частям, с 27 октября. Но теперь – все в сборе.



Как передает Цензор.НЕТ, вдоль улиц, по которым торжественным маршем проходили воины 72-й ОМБр, выстроились сотни людей. Они скандировали "Героям Слава!", приветствуя своих героев.



Воины прошли по б-ру Александрийскому через Соборную площадь к площади у городского совета, где состоялись торжественный митинг и концерт.



О героическом пути 72 ОМБр читайте в нашем материале Герои АТО: Как легендарная бригада сражалась на Донбассе





