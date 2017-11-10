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Архив - Донецкая область

8 "горячих точек": опубликована карта из зоны АТО

10.11.2017 12:39
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8 "горячих точек": опубликована карта из зоны АТО

Информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины опубликовал карту, отображающую ситуацию в зоне проведения АТО по состоянию на начало сегодняшних суток.

Согласно карте, на Луганщине и Донетчине зафиксировано 8 основных горячих точек.

Напомним, что всего вчера в зоне АТО оккупанты совершили 19 обстрелов, ранив 2 украинских военных.



Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
 
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