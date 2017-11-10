8 "горячих точек": опубликована карта из зоны АТО

10.11.2017 12:39

Информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины опубликовал карту, отображающую ситуацию в зоне проведения АТО по состоянию на начало сегодняшних суток.



Согласно карте, на Луганщине и Донетчине зафиксировано 8 основных горячих точек.

Напомним, что всего вчера в зоне АТО оккупанты совершили 19 обстрелов, ранив 2 украинских военных.